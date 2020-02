Komornik w Ursusie

Zarząd Ursusa poinformował, że do spółki wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na rzecz Banku Millennium oraz wezwanie do zapłaty ponad 10 mln zł długu. Jednocześnie spółka złożyła wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Walka o życie

To już kolejny pomysł na ratowanie spółki, która od dwóch lat przeżywa potężny kryzys i walczy o życie. W ostatnich kilkunastu miesiącach spóła kilkakrotnie występowała o postępowanie układowe (ostatnie zostało umorzone w grudniu) jednak nie przyniosły one widocznych efektów w sanacji spółki.W ubiegłym roku pewną nadzieję dawała perspektywa pozyskania inwestora. Amerykańska firma Enerkon Solar International Inc miał zainwestować początkowo 20, a potem 30 mln dolarów w rozwój produkcji spółki Ursus Bus, autobusów niskoemisyjnych o napędach elektrycznym i wodorowym. Ostatecznie do podpisania kontraktu jednak nie doszło. Nic nie wyszło również, z planowanej sprzedaży dywizji Ursusa w Dobrym Mieście Alamo Group Europe.Jeszcze wcześniej – pod koniec 2018 roku Ursusu upatrywał ratunku w sprzedaży spółki Ursus Bus – chętnym był fundusz PG Capitala Management. Według wstępnych ustaleń kwota transakcji ma się zawierać w przedziale 34-34,5 mln zł. Jednak i ta transakcja nie doszła do skutku.Ostatnio Ursusu zawarł przedwstępną umowę sprzedaży zakładów w Opalenicy firmie Triolet Polska. jednak w grudniu strony podpisały aneks, w którym wydłużyły termin do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży do 28 lutego 2020 r.W opinii do raportu półrocznego w 2019 roku audytor napisał: Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez grupę jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności grupy do dalszej kontynuacji działalności operacyjnej w dającej się przewidzieć przyszłości.Od tego czasu spółce nie udało się pozyskać zewnętrznych źródeł finansowania, ani porozumieć z wierzycielami. W ostatnich kilkunastu miesiącach różne banki kilkakrotnie wnioskowały o upadłość spółki.Zarząd spółki obwinia o swoje kłopoty opóźnienia w realizacji programu dopłat dla rolników w 2017 i 2018 roku oraz załamaniem w afrykańskich kontraktach spółki. Nie spełnił pokładanych nadziei Ursus Bus, który chciał wykorzystać modę na elektromobilność, jednak bez powodzenia.Firma boryka się z problemami od dłuższego czasu, a kolejny cios spadł na nią w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Chodzi o opracowanie i dostawę wzoru innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.W pierwszym etapie firma miała dostać 2,5 mln zł na opracowanie dokumentacji 12-metrowego pojazdu. W drugim etapie 4,85 mln zł miało trafić do Ursusa za prototyp. Wreszcie w trzecim etapie wraz z kwotą 15 mln zł miało pojawić się zamówienie na trzy rodzaje pojazdów 10-, 12- i 18-metrowych. Te pieniądze przeszły spółce koło nosa.Po trzech kwartałach 2019 roku Ursus zanotował 87,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 142,4 mln zł rok wcześniej. Strata netto sięgnęła 38,8 mln zł. To był ósmy z rzędu kwartał z ujemnym wynikiem finansowym.