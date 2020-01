Komputer Carlosa Ghosna nie dla prokuratury. Obrońcy znaleźli kruczek

Zespół obrońców Carlosa Ghosna odmówił wejścia prokuratorom z Tokio, którzy chcieli zarekwirować komputer należący do byłego szefa Nissana. Wcześniej śledczy wydali nakaz aresztowania żony Ghosna.

Prokuratorzy chcieli przejąć komputer z biura Junichiro Hironaki, prawnika którego zespół broni Ghosna przed japońskim wymiarem sprawiedliwości. Było to jedyne urządzenie tego typu, z którego oskarżony o przestępstwa finansowe mógł korzystać podczas zwolnienia warunkowego.

Odmawiając przekazania komputera obrońcy byłego szefa Nissana powołali się na artykuł 105 japońskiego kodeksu karnego. Gwarantuje on możliwość odmowy wydania przedmiotów zawierających poufne informacje.

Hironaka reprezentuje Ghosna od lutego 2019 roku. Wtedy oskarżony o przestępstwa finansowe zrezygnował z usług innego adwokata - Motonari Otsuru. Nowy zespół ustalił zasady warunkowego zwolnienia z aresztu byłego szefa Nissana. Prokuratura ostrzegała wtedy, że Ghosn może wykorzystać tę decyzję i spróbować uciec z Japonii.

Oskarżony w Japonii o przestępstwa finansowe Carlos Ghosn 30 grudnia 2019 roku przybył do Libanu. Twierdził, że uciekł przed "niesprawiedliwością i prześladowaniami politycznymi". Agencje podkreślają, że nie wiadomo, w jaki sposób opuścił Japonię, gdzie czekał na proces.

65-letni Ghosn, który posiada obywatelstwo francuskie, brazylijskie i libańskie, w Japonii podlegał surowym ograniczeniom w zakresie przemieszczania się, nałożonym na niego przez japoński sąd. Miał też zakaz kontaktowania się z rodziną.

Po raz pierwszy Ghosn został aresztowany w Tokio w listopadzie 2018 roku w związku z podejrzeniami o nadużycia finansowe. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 mld jenów (blisko 9 mln dolarów) w marcu 2019 roku opuścił areszt.

Po raz drugi został aresztowany w kwietniu 2019 roku pod zarzutem poważnego naruszenia zaufania. Tym razem japońska prokuratura oskarżyła Ghosna o to, że zmusił filię Nissana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do przelania 10 mln dolarów na konta Suhail Bahwan Automobiles - firmy będącej dystrybutorem marki na terytorium Omanu - w okresie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku. 5 mln z tej sumy miało potem trafić na rachunki oszczędnościowe libańskiej spółki inwestycyjnej Good Faith Investments, która de facto należy do Ghosna.

Jeszcze w kwietniu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 mln jenów (4,5 mln dolarów), wyszedł z aresztu. Według obrońców Ghosna jego ostatnie aresztowanie było nielegalne i miało na celu przerwanie przygotowań do pierwszej rozprawy oraz wymuszenie na ich kliencie przyznania się do winy.