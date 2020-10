Koncern ZF rozszerzył działalność w Częstochowie

Wytwarzający komponenty dla motoryzacji międzynarodowy koncern ZF uruchomił w Częstochowie Zakład Elektroniki, gdzie powstają zaawansowane kamery samochodowe. Tym samym firma rozszerzyła działalność produkcyjną w zakresie zaawansowanych technologii wspomagania kierowcy.

Nowy zakład ZF jest trzecią fabryką tego inwestora w Częstochowie, po Zakładzie Produkcji Pasów Bezpieczeństwa oraz Zakładzie Produkcji Poduszek Powietrznych.

Powstał na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wytwarza elementy elektroniczne dla przemysłu motoryzacyjnego, m.in. nowej generacji kamery skierowane do przodu.

ZF należy do wiodących dostawców zaawansowanych technologicznie kamer samochodowych dla kilkunastu największych producentów aut. Częstochowska fabryka, o łącznej powierzchni 12 tys. m kw., zatrudniła dotąd sto osób i planuje wzrost zatrudnienia. Częścią inwestycji jest także biurowiec o powierzchni 3,7 tys. m kw., przeznaczony dla Centrum Usług Wspólnych ZF.

Zakład Elektroniki ZF w Częstochowie jest pierwszym w Europie Wschodniej projektem tego inwestora typu "greenfield", czyli wybudowanym od zera na działce o powierzchni 69 tys. m kw. Wytwarzane tu kamery, produkowane także - oprócz Polski - przez zakłady ZF w Chinach i Stanach Zjednoczonych, oferują 100-stopniowe poziome pole widzenia.

"Tego typu technologia pozwala rozwijać systemy wspomagania jazdy, takie jak hamowanie awaryjne (AEB) czy utrzymanie pasa ruchu (LKA - Lane Keeping Assistant). Kamery produkowane w częstochowskim zakładzie ZF są ponadto wykorzystywane przez wiodących producentów samochodów w bardziej zaawansowanych, półautomatycznych funkcjach, takich jak wspomaganie jazdy na autostradzie czy asystent jazdy w korku" - podał inwestor w poniedziałkowym komunikacie.

Koncern ZF należy do największych dostawców branży automotive na świecie. Specjalizuje się m.in. w technologiach napędu, podwozia oraz systemach bezpieczeństwa pojazdów. Ponad pięć lat temu firma włączyła w swoje struktury koncern TRW, którego fabryki od dawna działają w Częstochowie, produkując m.in. pasy bezpieczeństwa do samochodów, zamki do pasów, regulatory wysokości oraz poduszki powietrzne i ich moduły. Produkcja częstochowskich zakładów trafia do czołowych koncernów motoryzacyjnych na świecie.

Budowa nowego zakładu i biurowca ZF wynikała z rosnącego zapotrzebowania europejskiego rynku. W Częstochowie działa też Europejskie Centrum Usług Wspólnych koncernu, prowadzące obsługę procesów finansowo-księgowych zakładów Grupy ZF, Centrum Informatyczne oraz Globalne Biuro Zakupów.

Obecnie ZF zatrudnia ok. 160 tys. osób w 41 krajach. W Polsce znajduje się kilka zakładów tego koncernu, zatrudniających łącznie ok. 8 tys. pracowników - większość w Częstochowie. Oprócz trzech fabryk, centrum obsługującego procesy finansowo-księgowe i centrum IT w Częstochowie, m.in. w fabryce w Czechowicach-Dziedzicach wytwarzane są systemy kierownicze i ich elementy, a w Gliwicach układy wspomagania hamulcowego. Ponadto koncert działa w Bielsku-Białej, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.