Koncerny motoryzacyjne inwestują miliardy w fabryki aut elektrycznych

General Motors ogłosił, że do 2025 roku zwiększy swoje inwestycje w pojazdy elektryczne i autonomiczne do 35 mld dolarów. To o około 30 proc. więcej niż cel wyznaczony w listopadzie ubiegłego roku oraz 75-proc. wzrost w porównaniu z inwestycjami przed pandemią. Plany te obejmują stworzenie dwóch kolejnych fabryk akumulatorów w USA, które dołączą do nowo budowanej fabryki w Ohio i kolejnej w Tennessee.