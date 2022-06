Koniec aut spalinowych? Bój o te silniki dopiero się zaczyna

Jeżeli motoryzacja przegra bój o silniki spalinowe, to samochody znowu staną się dobrem luksusowym. Na razie to nie jest oczywiste. Koncerny samochodowe są gotowe na to, aby nawet wcześniej niż w 2035 roku przesiąść się na auta elektryczne. Tylko, że produkcja aut to tylko jedna strona… Medalu? Nie. Prędzej kostki Rubika.

To jeszcze nie zakaz, a tylko „ogólne podejście”. Producenci aut uważają, że zostanie prawie tak, jak jest w obecnych zapisach.

Producenci aut są gotowi do pożegnania spalinowych, infrastruktura ma niewielkie szanse. Co z rynkiem? Auta EV nie potanieją.

To nie określone technologie są wrogiem, a emisja CO2, więc silniki spalinowe wciąż mają szanse, ale muszą ją udowodnić.

W podjętych ostatnio przez Radę Europy decyzjach, dotyczących zakazu rejestracji samochodów z silnikiem benzynowym i diesli od 2035 r., każdy widzi co chce: zwolennicy nowych napędów kres „spalinowego terroru”, przeciwnicy takich nowinek kres motoryzacji, a belgijski Greenpeace nawet koniec świata, bo ich zdaniem chcąc utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5 stopnia (jak postanowiono w ramach paryskich porozumień) trzeba by zakazać rejestracji aut spalinowych już w 2028 roku.

Czy jesteśmy w ogóle gotowi na taki zakaz? Odsądzani przez ekologów od czci i wiary producenci samochodów mogliby być na to technicznie gotowi. Mogą zresztą okazać się jedynymi, którzy będą gotowi na wprowadzenie zakazu sprzedaży aut emitujących CO2 w roku 2035.

Na razie jednak nic takiego się nie stało. - Na pewno możemy zdementować informacje, że został wprowadzony jakikolwiek zakaz rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku. Na razie, przy sprzeciwie części krajów, w tym Polski, zostało przyjęte podejście ogólne. Teraz czeka nas faza trilogów (rozmów trójstronnych), a potem dopiero przepisy zostaną przegłosowane – mówi Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Będą dyskusje, ale kurs zostanie taki

- Decyzja podjęta przez Parlament Europejski i potwierdzona przez ministrów środowiska jest bardzo wyraźnym sygnałem, że Europa idzie w kierunku napędów zeroemisyjnych. Oczywiście będą jeszcze trwały dyskusje, ale wiele wskazuje na to, że przepisy wejdą w życie w obecnej lub bardzo podobnej formie – mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Podejście ogólne także na razie nie zakłada automatycznego zakazu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi, a tylko zakaz sprzedaży aut emitujących CO2. Rada Europy zostawiła furtkę, umożliwiającą rozważenie wykorzystania paliw odnawialnych. - Mamy więc jakiś pozytyw. Od dawna opowiadamy się za otwartym podejściem technologicznym, z rozsądnym połączeniem technologii pojazdów elektrycznych oraz wyważonym wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań obejmujących zaawansowaną technologię silników spalinowych. To nie określone technologie są wrogiem, a emisja CO2 – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Tomasz Bęben wyjaśnia, że Rada Europy wezwała Komisję Europejską do przeglądu prawodawstwa w 2026 r. na podstawie oceny postępów w realizacji celów redukcji, rozwoju technologicznego, w tym hybryd typu plug-in oraz znaczenia sprawiedliwej transformacji. - Komisja jest też proszona o przedstawienie propozycji dotyczącej rejestracji po 2035 r. pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2. Liczymy na kontynuację dialogu z Komisją Europejską – wyjaśnia Tomasz Bęben.

Uniknąć uszkodzenia tkanki przemysłowej

Branża producentów części motoryzacyjnych miała nadzieję na bardziej jednoznaczną decyzję przeciwko zakazowi stosowania określonych technologii. – To pozwoliłoby uniknąć uszkodzenia istniejącej tkanki przemysłowej, ale jesteśmy zadowoleni, że przynajmniej część argumentów prezentowanych przez branżę motoryzacyjną została wzięta pod uwagę – mówi Tomasz Bęben, ale przyznaje, że obecnie przyszłość branży nie rysuje się zbyt optymistycznie.

- Dla dużej części firm z branży ta decyzja to w perspektywie kilku lat koniec obecnej działalności. Zostanie oczywiście rynek wtórny, ale będzie się on kurczył – mówi Tomasz Bęben. Według niego potencjał do transformacji i dywersyfikacji swojej oferty po ponad dwóch latach pandemii, obecnej wojnie w Ukrainie i wszelkich megatrendach dotykających branżę motoryzacyjną firmy mają ograniczony.

- Na to wszystko potrzeba pieniędzy. Państwa UE muszą więc prócz inwestycji w infrastrukturę do ładowania, której obecnie w niektórych krajach, jak np. w Polsce, praktycznie nie ma, inwestycji w energię odnawialną, wychodzić także z pomocą dla firm z branży motoryzacyjnej. Pomoc finansowa w transformacji, szkolenia dla pracowników w celu zmiany i nabywania nowych kompetencji będą kluczowe, by transformacja była nie tylko zielona, ale i jednocześnie sprawiedliwa – niewyłączająca nikogo – mówi Tomasz Bęben.

Koncerny gotowe

Koncerny samochodowe od lat zmuszone do przykręcania emisyjnej śruby i straszone zakazem sprzedaży aut spalinowych inwestują w elektryfikację swojej oferty i zakładów produkcyjnych.

Volkswagen rozpoczął proces „elektryfikacji” swoich niemieckich zakładów w roku 2015. Do 2026 ma zamiar zainwestować w rozwijanie w nich produkcji dla elektromobilności w sumie 2,3 mld euro – ponad połowę swoich całkowitych inwestycji.

Czytaj także: Volkswagen inwestuje miliardy. Pierwsza gigafabryka ruszy w 2025 r.

Proces ten dotyczy także zakładów w Polsce. We Wrześni już od dawna jest produkowany Crafter także w wersji elektrycznej, choć na razie ilości nie są duże. W Antoninku w końcu przyszłego roku ma ruszyć produkcja Caddy w wersji hybrydy plug-in.

Gliwicki Stellantis ma już skonkretyzowane „elektryczne” plany. - Start produkcji samochodów z napędem elektrycznym przewidziano na rok 2024. Planowaliśmy, że do roku 2030 ta wersja napędu będzie już stanowiła 70 proc. Na ostatnie 5 lat zostałoby nam tylko 30 proc. gamy napędów spalinowych do stopniowego zastępowania elektrycznymi – mówi Andrzej Korpak, prezes Stellantis Gliwice.

W Polsce już produkują elektryczne

Oczywiście, mówiąc o samochodach elektrycznych ma na myśli zarówno te zasilane bateriami, jak i czerpiące energię z ogniw paliwowych. Ten napęd Stellantis też planuje uruchomić i w roku 2035 powinien już stanowić dość poważną część produkcji firmy.

Tyska fabryka samochodów osobowych Stellantis kompetencje do budowy elektrycznych wersji swojego dotąd wiodącego samochodu, modelu 500 wydaje się tracić na rzecz Turynu. Mocny nacisk włoskich związkowców może spowodować, że elektryczne wersje tego auta będą wytwarzane we Włoszech.

Tyski zakład właśnie jednak rozwija nową produkcję, po raz pierwszy nie opartą o najmniejszą platformę Fiata, ale o nieco większą konstrukcję koncernu PSA. Będą na niej powstawały m.in. auta marki Jeep. Pierwszego elektrycznego Jeepa fabryka wyprodukowała już na początku czerwca tego roku. Na razie to wciąż faza weryfikacji procesów, ale to oznacza, że samochody elektryczne za chwilę staną się już codziennością Tychów.

Czytaj także: Pierwszy elektryczny Jeep na taśmie fabryki w Tychach

Wielu producentów aut zapowiada, że będą gotowi na pełną elektryfikację oferty dla Europy jeszcze przed 2030 rokiem. Dlaczego więc tak się bronią przed zakazem sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku? Wygląda na to, że na wyłącznie zeroemisyjne pojazdy tylko oni będą gotowi na czas.

Samochód to nie wszystko

- My, producenci już dziś, a za 3 - 4 lata z całą pewnością będziemy w stanie oferować pojazdy zeroemisyjne w dużych ilościach, natomiast największym problemem jest infrastruktura. Według branży potrzebujemy co najmniej dwukrotnie więcej punktów ładowania, niż ocenia to KE, czyli ok. 7 mln. Bez dobrej sieci ładowania i tankowania wodorem pojazdy zeroemisyjne nie będą w stanie osiągnąć sukcesu – mówi Jakub Faryś.

Podobnego zdania jest Andrzej Korpak, który wskazuje, że Polska nie będzie gotowa na taką zmianę, bo infrastruktura jest zbyt mało rozwinięta i tempo jej budowy wciąż jest niewystarczające. - Kilka krajów w Europie, które już dziś są pod tym względem mocniej rozwinięte, zapewne zdąży, ale wiele państw będzie miało podobne problemy jak Polska – mówi Andrzej Korpak.

Czytaj także: Na same elektryki po 2035 roku nie ma szans. Ten problem nas przerasta

Unia Europejska potrzebowała 5 lat na dojście do 307 000 ładowarek, zwiększając ich liczbę w tym czasie o 180 proc., czyli mniej więcej trzykrotnie. Podniesienie tej liczby do 6,8 mln w ciągu 7 – 8 lat oznaczałoby zwiększenie liczby budowanych ładowarek ponad 22-krotnie!

Biorąc pod uwagę obecne tempo budowy nowych instalacji takie przyspieszenie wydaje się kompletnie niemożliwe. Z drugiej strony trzeba by się zastanowić, czy energetyka będzie w stanie zbudować odpowiedni poziom /zielonych” mocy, żeby obsłużyć wszystkich chętnych – samochody elektryczne, przemysł, rezygnujący z energii paliw kopalnych, elektrolizery wodoru, który ma być „lekiem na całe zło”. Tu szczególny nacisk na słowo „całe” – przemysł, ogrzewanie budynków, transport.

Wracamy do ery aut jako dóbr luksusowych

Kolejnym problemem jest cena pojazdu. Samochody elektryczne wciąż są znacznie droższe niż spalinowe, a im niższa klasa pojazdu, tym boleśniej tą różnicę się odczuwa. - Co prawda do planowanego wycofania z rynku aut spalinowych mamy jeszcze trzynaście lat, ale nie sądzę, aby w tym czasie udało się sprawić, że samochód elektryczny będzie cenowo dostępny dla każdego. Patrząc na to, co dzieje się na rynku surowców potrzebnych do produkcji samochodów elektrycznych nie spodziewam się możliwości znaczącego obniżenia cen aut elektrycznych – mówi Andrzej Korpak.

Może się więc okazać, że samochody staną się znacznie mniej powszechnym dobrem niż obecnie. - Wracamy do czasów, kiedy nowy samochód był dobrem luksusowym, dostępnym dla zarabiających znacznie powyżej średniej – mówi Andrzej Korpak. To jednak znaczy, że wolumeny sprzedaży koncernów samochodowych się zmniejszą, a to może być kolejnym krokiem do wzrostu cen.

Nowe przepisy, które mają „wyzerować” emisje nowych aut po 2035 roku mają na celu ochronę klimatu. Trzeba się jednak zastanowić czy nie warto pomyśleć także o ochronie rynku i nabywców.