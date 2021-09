Koniec aut spalinowych to szansa. Polska branża automotive musi ją wykorzystać

- Jesteśmy mocni w łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej, więc powinniśmy teraz umieć się przebranżowić i dostosować do napędów elektrycznych. W przechodzeniu od napędów spalinowych do elektrycznych powinniśmy szukać szansy. Do tego niezbędna jest współpraca z jednostkami naukowymi - mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspomniana operacja wymaga dyskusji, a nawet rzeczowej krytyki - m.in dlatego tak ważne są spotkania podczas paneli i w kuluarach zbliżającego się Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wspomniane przejście z napędu na napęd potrwa wiele lat, więc można przygotować się do tej zmiany i szukać nowych segmentów rynku.

- Byłoby idealnie, gdybyśmy części dla motoryzacji produkowali z wykorzystaniem polskiej własności intelektualnej, bo to pozwala osiągać wyższe marże - mówi Piotr Dardziński.

Dyskusja dotycząca elektromobilności i przemysłu motoryzacyjnego odbędzie się 21 września - w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest przeznaczona do współpracy z przemysłem

Elektromobilność w Polsce to nie tylko baterie