Koniec samochodów spalinowych? Polska moto branża wierzy, że będzie gotowa

Według raportu „MotoBarometr 2022” Exact System aż 73 procent przedstawicieli branży motoryzacyjnej jest przekonana, że do 2035 roku w Polsce zakończy się produkcja aut spalinowych.

Europejska branża motoryzacyjna wierzy w odbicie produkcji w najbliższych miesiącach. Polscy moto producenci chłodniej podchodzą do prognoz na przyszły rok.

Przedstawiciele polskiego automotive są optymistami, jeśli chodzi o datę odejścia od produkcji i sprzedaży samochodów spalinowych.

Ich zdaniem potrzebne są jednak rządowe zachęty finansowe dla klientów zainteresowanych zakupem e-aut, a także niższe podatki na e-auta, ładowarki i ogniwa fotowoltaiczne.

Raport pokazuje, że europejska branża motoryzacyjna spodziewa się odbicia pod koniec 2022 i w 2023 roku. W 9 na 11 badanych krajów, ponad połowa przedstawicieli zakładów motoryzacyjnych prognozuje wzrost produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wśród tej grupy nie ma jednak Polski.

W Polsce respondenci są mniej optymistyczni, bo tylko 44 procent respondentów z naszego kraju liczy na trend wzrostowy. 64 procent uważa, że produkcja będzie napędzana nowymi zamówieniami od partnerów zagranicznych, a z Polski jest to 49 procent.

Polacy i Niemcy największymi optymistami, jeśli chodzi o e-mobilność

29 procent ankietowanych wskazało na rozwój elektromobilności, co obok Niemiec stanowi najwyższy wynik. Przedstawiciele polskiego automotive są także optymistami, jeśli chodzi o datę odejścia od produkcji i sprzedaży samochodów spalinowych. 38 procent zapytanych uważa, że Polska będzie na to gotowa w 2035 roku, a 35 procent, że nastąpi to najpóźniej do 2030 roku.

Według respondentów z 10 krajów, także z Polski, to właśnie nowe zamówienia od partnerów z zagranicy będą najważniejszym czynnikiem wzrostu produkcji motoryzacyjnej. W opinii 2 na 3 przedstawicieli polskich zakładów motoryzacyjnych wzrost produkcji będzie napędzany nowymi zamówieniami od partnerów zagranicznych, co nie dziwi, bo większość pojazdów i części do nich produkujemy na eksport. 49 procent wskazuje na zamówienia od krajowych partnerów. Na nabranie prędkości z e-autami liczy blisko co trzeci zapytany. Więcej e-optymistów jest tylko w Niemczech 56 proc.

– Polska ma ambicje zostać jednym z liderów elektromobilności w Europie. Mowa tutaj o stronie podażowej, czyli produkcji e-pojazdów, części i podzespołów do nich. Patrząc na ostatnie lata, sporo w tym zakresie w naszym kraju się działo - zwraca uwagę Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.

Brak dostatecznej ilości punktów ładowania przeszkodą dla e-mobilności

Dużą przeszkodą w rozwoju elektromobilności jest cały czas brak odpowiedniej ilości punktów do ładowania pojazdów elektrycznych.

W ostatnich pięciu latach w Unii Europejskiej nastąpił znaczny wzrost liczby punktów ładowania aż o 180 procent – obecnie całkowita ich liczba przekracza 307 tysięcy, ale to nadal kropla w morzu potrzeb. Aby osiągnąć cele w zakresie emisji CO2, do 2030 r. potrzebnych jest nawet 6,8 mln publicznych punktów ładowania.

Stąd w większości badanych krajów przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych wskazali na inwestycje rządowe w e-infrastrukturę jako czynnik, który najbardziej przyczyniłby się do rozwoju elektromobilności. W tym gronie jest także Polska – 42 procent ankietowanych. 4 na 10 zapytanych odpowiedziało, że potrzebne są rządowe zachęty finansowe dla klientów zainteresowanych zakupem e-aut, a 36 procent liczy na niższe podatki na e-auta, ładowarki i ogniwa fotowoltaiczne.