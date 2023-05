Konkurent Tesli wkracza na europejskie drogi

Lucid Air będzie do kupienia w niektórych europejskich krajach. Główny konkurent Tesli w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych ogłosił ceny na czterech rynkach europejskich.

Lucid stanowi bezpośrednią konkurencję dla Tesli. Firma istnieje już od 2007 roku, a jej pierwszy samochód - model Air - zadebiutował we wrześniu 2020 roku. To ogromny, luksusowy liftback, imponujący nie tylko nowoczesną sylwetką, ale i zasięgiem. Co istotne, za opracowanie pierwszego samochodu tej firmy jest odpowiedzialny były projektant Lotusa i główny inżynier Tesli Model S - Derek Rawlinson - podaje otomoto.pl.

Na razie samochody elektryczne Lucid Air będą dostępne tylko na wybranych rynkach europejskich

Lucid Motors będzie oferować dwa warianty swojego elektrycznego sedana Air. Pojawią się one w kilku krajach europejskich, z mniejszą baterią. Są to Lucid Air Pure AWD i Air Touring. Pierwszy z nich, ogłoszony już w Stanach Zjednoczonych, to nowy model podstawowy.

Ma mniejszą baterię o pojemności 88 kWh. Daje mu to zasięg 725 kilometrów w cyklu homologacyjnym WLTP (to skrót od zwrotu Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure i jest to nowy, obowiązujący od września 2017 roku standard pomiaru zużycia paliwa/energii i emisji dwutlenku węgla przez samochody osobowe i dostawcze o dmc do 3,5 tony). Moc silnika wynosi 474 KM.

Dzięki tym skromniejszym osiągom, w Norwegii będzie można go kupić poniżej 100 tys. euro (konkretnie 96 360 euro). Te dwa modele pojawią się w Niemczech, Norwegii, Holandii i Szwajcarii. Najtaniej elektryka od Lucid Mobil będzie można kupić w Norwegii. W Niemczech trzeba się przygotować na wydatek rzędu 109 000 euro. W Holandii Lucid Air Pure AWD kosztuje 115 000 euro, a w Szwajcarii 128 630 euro.

Z kolei Touring osiąga moc wyjściową 620 KM, a cena to odzwierciedla. Chociaż korzysta z tego samego akumulatora, co Pure AWD. W Norwegii, gdzie ceny są również najniższe, cena wynosi 109 800 euro. W Niemczech wyceniony jest na 129 000 euro, podczas gdy cena w Holandii wynosi 134 000 euro. Po raz kolejny najdroższy jest w Szwajcarii, gdzie kosztuje prawie 150 000 euro.