Konsorcjum na czele z Volkswagenem ma zgodę na przejęcie Europcar

Europejski regulator giełdowy wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie przez konsorcjum kierowane przez Volkswagena europejskiej firmy wynajmu samochodów Europcar Mobility Group. Szacowana wartość rynkowa transakcji to około 2,5 miliarda euro.

Volkswagen i partnerzy, tworzący konsorcjum finansowe, otrzymali od Europejskiego Regulatora Giełd bezwarunkową zgodę na przejęcie firmy Europcar Mobility Group, zajmującej się prowadzeniem wypożyczalni samochodów w wielu europejskich państwach.

- Wyznaczony został termin do 10 czerwca na zamknięcie początkowego okresu oferty skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Europcar. Jeśli liczba chętnych do odsprzedaży akcji okaże się niewystarczająca, możliwe jest przedłużenie procedury o kolejnych 10 dni - podał Volkswagen w komunikacie.

Przejęcie zostanie dokonane przez spółkę celową Green Mobility Holding, powołaną przez członków konsorcjum, w skład którego wchodzi Volkswagen oraz spółka zarządzająca aktywami Attestor Limited i holenderska grupa Pou Holdings. Dotychczasowi akcjonariusze otrzymają 0,5 euro za jedną akcję plus bonus 0,01 euro w sytuacji, gdy 90 procent posiadaczy akcji zdecyduje się na ich sprzedaż.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, inwestorzy reprezentujący 68 procent kapitału akcyjnego już zgodzili się na te transakcję, co w myśl przepisów prawa francuskiego pozwala na skuteczne przejęcie spółki.

- Uważamy, że wspólne użytkowanie samochodów jest ważne z punktu widzenia klienta, ale być opłacalne tylko wtedy, gdy uzupełnia go działalność związana z wynajmem samochodów - przekazali cytowani w komunikacie przedstawiciele Volkswagena.

Po dokonaniu przejęcia Europcar będzie potrzebował kilkuset milionów euro na inwestycje, które będą finansowane przez przepływy pieniężne a zostaną przeznaczone głównie na modernizację infrastruktury IT.

