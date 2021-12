Kontrowersje wokół zakazu GPS w smartfonach

W sieci zawrzało po informacji, że Belgia chce zakazać wykorzystywania telefonicznej nawigacji w samochodach. To nie do końca prawda, bo chodzi tylko o zakaz wykorzystywania ich, kiedy nie są umieszczone w polu widzenia kierowcy patrzącego na drogę, ale w sumie to bardzo dobry ruch. Polska też powinna o tym pomyśleć... Ale czy to realne?

Telefoniczna nawigacja wśród przyczyn wypadków

Dobry pomysł, niemożliwy do realizacji

Ważne jest także to, że - odwracając głowę - możemy minimalnie poruszyć także rękami i nieznacznie zmienić kąt skrętu kierownicy. Przy przejechaniu 70 m może to już oznaczać zjechanie z drogi!Aparat telefoniczny umieszczony w uchwycie przed kierowcą też oznacza konieczność przerzucenia uwagi na informacje na ekranie, ale wówczas telefon i droga wciąż pozostają w polu widzenia kierowcy, który jest w stanie kątem oka, niejako „w tle” zobaczyć ruch, zarejestrować jakąś zmianę na drodze i szybko wrócić z uwagą do sytuacji przed nim, sprawdzić co się dzieje.Joris Vandenbroucke, belgijski parlamentarzysta flamandzkiej partii socjaldemokratycznej Vooruit, odpowiedzialny za projekt ustawy, poinformował w rozmowie radiowej, że wypadki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z telefonicznej nawigacji powodują rocznie śmierć 50-60 osób i obrażenia u kilku tysięcy.W Polsce nie znalazłem takiej informacji wśród najczęstszych przyczyn wypadków. Według Zygmunta Szwedy, polscy policjanci zwykle tym się nie zajmują - skupiają się na przyczynach głównych: przekroczeniu prędkości, nieprawidłowym wyprzedzaniu czy niezachowaniu bezpiecznego odstępu do poprzedzającego auta.Ten ostatni powód jest czwarty pod względem występowania na polskich drogach. W ubiegłym roku była przyczyną w sumie około 1,5 tysiąca wypadków.W zasadzie można podejrzewać, że w tym przypadku okolicznością towarzyszącą wypadkowi dość często mogło być korzystanie z telefonu, które spowodowało zmniejszenie uwagi i było pośrednią przyczyną wypadku. Patrząc na ekran znajdujący się z boku lub poniżej przedniej szyby samochodu, nie jesteśmy w stanie dostrzec zmiany na drodze i odpowiednio szybko zareagować.Czytaj także: Auto nie chce gadać z komórką. Producenci smartfonów biorą sprawy we własne ręce Belgowie chcą, żeby dozwolone było tylko korzystanie z nawigacji z telefonu, kiedy jest on wpięty w uchwyt na przedniej szybie czy desce rozdzielczej lub gdy informacje z telefonu są przesyłane na ekran samochodowego zestawu infotainment. Ostatnio te ekrany także montuje się tak, by kierowca widział je kątem oka, patrząc na drogę, a tym samym miał w polu widzenia drogę przed sobą, kiedy spogląda na ekran.Filip Kaczanowski podkreśla, że takie rozwiązania stają się coraz częściej standardowym elementem wyposażenia samochodowych zestawów infotainment i jako przykład podaje Skodę, w której są one także wprowadzane do wyposażenia.Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej, członek parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wydaje się być dość sceptyczny w kwestii wprowadzenia podobnych przepisów u nas.- Zaproponowane w Belgii przepisy mają wymusić „właściwe” użytkowanie nawigacji - rozumiem intencje, którą jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W pewnym sensie zasada taka obowiązuje w Polsce. Zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zabrania się bowiem korzystania z telefonu wymagającego trzymania go w ręku - nieważne w jakim celu. Jednak w propozycji belgijskiego ustawodawcy pojawia się „specjalny uchwyt” na desce rozdzielczej, w którym powinien znajdować się smartfon. Mnie osobiście chyba telefon na desce rozdzielczej by przeszkadzał, a wielu by rozpraszał - zwraca uwagę Wojciech Król.Jego zdaniem nawet najbardziej rygorystyczne przepisy nigdy nie zastąpią rozsądku i myślenia.W tym wypadku trudno się z nim nie zgodzić także z innego powodu - ten przypis wydaje się być bardzo trudny, jeżeli w ogóle niemal niemożliwy do wyegzekwowania.Podczas obserwacji przejeżdżających samochodów policjantom czy opartym o kamery systemom nadzoru ruchu trudno dostrzec, czy kierowca ma na kolanie czy siedzeniu obok telefon, który jest ustawiony na nawigację. W razie kontroli zwykle wystarczy jeden ruch ręką, żeby wyłączyć telefon...Nie wyobrażam sobie, żeby ustawodawca chciał wprowadzać możliwość sprawdzania, jakie aplikacje działały w telefonie podczas wypadku, co mogłoby wymagać włączenia do prowadzonych po wypadku czynności wyjaśniających kolejnego specjalisty.Może Belgowie są bardziej karni od Polaków, a może tamtejsi parlamentarzyści bardziej naiwni? W Polsce ten pomysł, choć jak najbardziej właściwy, chyba by się w praktyce nie sprawdził...