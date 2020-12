Korea Płd.: Związkowcy z Kia Motors przystali na zamrożenie płac

Większość południowokoreańskich związkowców przystała na warunki wstępnego porozumienia z koncernem Kia Motors, w tym na pierwsze od 11 lat zamrożenie podstawy wynagrodzeń. To efekt prowadzonych od sierpnia negocjacji - podaje we wtorek agencja Reutera.

Jak przekazali mediom przedstawiciele związkowców, w zamian za rezygnację z podwyżek zrzeszeni pracownicy koncernu mają otrzymać jednorazową premię w wysokości półtorakrotności miesięcznej podstawy wynagrodzenia, a także dodatkowy 1,2 mln wonów (równowartość ok. 1095 USD) i kartę podarunkową o wartości 1,3 mln wonów (ok. 1186 USD). Kia zaoferowała również przywrócenie 25-minutowego systemu naliczania nadgodzin zarzuconego w 2017 r. W toku negocjacji wykluczono natomiast propozycję podniesienia wieku emerytalnego z 60 do 65 lat - odnotowuje Reuters.

Za przyjęciem uzgodnionych w ubiegłym tygodniu warunków opowiedziało się 58,6 proc. członków związku zawodowego zrzeszającego pracowników Kia Motors w Korei Płd. Pozostali zagłosowali za ich odrzuceniem. Poparcie większości związkowców daje szanse na zamknięcie prowadzonych od sierpnia, dotychczas 16-rundowych negocjacji w sprawie wynagrodzeń. Niemożność osiągnięcia porozumienia sprowokowała pod koniec listopada częściowy strajk pracowników koncernu. Według przytaczanych przez Reutera analityków przełożyło się to na ograniczenie tegorocznej produkcji Kia o 30 tys. pojazdów.

Jak przypomina agencja, strajków udało się natomiast uniknąć większemu partnerowi Kia - Hyundai Motor. Tym samym 2020 r. był dla konglomeratu drugim z rzędu rokiem bez protestów pracowniczych.