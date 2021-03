Koreańczycy wybrali Polskę. To ich największa inwestycja w historii

SK IE Technology już „sprzedało” całą produkcję pierwszego zakładu polskiej fabryki separatorów, która ma ruszyć w trzecim kwartale tego roku. Podjęto decyzję o budowie w Polsce dwóch kolejnych zakładów o mocach produkcyjnych równych całkowitym mocom, jakimi obecnie dysponuje koncern na całym świecie.

Biznes bateryjny rośnie w szybkim tempie

Według firmy to zasługa stosowanych technologii, takich jak technologia zwana „sekwencyjne rozciąganie”, zapewniająca równą jakość przy jednoczesnym kontrolowaniu grubości separatora, czy technologia powlekania separatora, która minimalizuje odkształcenia nawet pod wpływem ciepła i wstrząsów. SK Innovation twierdzi, że zauważane przez kontrahentów bezpieczeństwo separatorów produkowanych przez koncern to jedna z przyczyn wysokiego poziomu zamówień.Według SK Innovation gwałtowny wzrost zapotrzebowania na akumulatory do elektrycznych aut ciągnie w górę także zapotrzebowanie na separatory. W ubiegłym roku wielkość produkcji sięgała 4 mld m2, a w 2025 r. ma już być czterokrotnie wyższa. Mimo to koncern przewiduje, że w roku 2023 można się spodziewać niedoboru separatorów na rynku. Nowo planowane zakłady w Polsce prawdopodobnie wejdą więc na rynek także już z pełnym portfelem zamówień.Czytaj także: Katowicka Strefa chce być sercem polskiej elektromobilności W ubiegłym roku bateryjny segment biznesu SK Innovation zwiększył przychody ponad dwukrotnie, z 690,3 mld wonów do 1,61 bln wonów (ok. 1,2 mld euro). Wciąż jednak pozostaje nierentowny, ze względu na wysokie koszty rozpędzania produkcji w nowych zakładach. Segment materiałowy, do którego należy produkcja separatorów, także zanotował spadek zysków, związany z kosztem inwestycji, szczególnie w wyposażenie produkcyjne startującego właśnie zakładu w Chinach.