Koreańczycy wybudują wielką fabrykę kluczową dla branży bateryjnej

Południowokoreański LG Chem i chińska firma Huayou Cobalt zainwestują 913 milionów dolarów w budowę w Korei Południowej fabryki produkującej ogniwa do akumulatorów samochodowych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę firmy podpiszą porozumienie. Zgodnie z umową utworzą spółkę joint venture i zainwestują 913 milionów dolarów do 2028 roku w fabrykę, która ma powstać w południowokoreańskim narodowym parku przemysłowym Saemanggeum w prowincji Jeollabuk-do.

Budowa ma rozpocząć się w 2023 roku. Do 2026 roku przedsiębiorstwo będzie produkować 50 tys. ton tzw. prekursorów (substancja wykorzystana do produkcji) akumulatorów samochodowych rocznie. Planowana wydajność zakładu to 100 tys. ton rocznie.

Prekursory są wykorzystywane do tworzenia katod do silników elektrycznych; według informacji prasowej przy pełnej mocy roczna produkcja zakładu wystarczy do wyprodukowania ponad miliona samochodów elektrycznych.

- Inwestycja w zakład w Semangeum wzmocni nasze łańcuchy dostaw poprzez konsolidację produkcji materiałów katodowych. LG Chem będzie proaktywnie reagować na zmiany na dynamicznym światowym rynku i ugruntować swoją pozycję wiodącego producenta ogniw akumulatorowych – c mówi szef LG Chem Shin Hak Cheol.