Koreańska SK nexilis zainwestuje 3 mld zł w Stalowej Woli

Koreańska firma SK nexilis zainwestuje 3 mld zł w fabrykę, która powstanie w Stalowej Woli (Podkarpackie). W zakładzie produkowana będzie folia miedziana wykorzystywana w bateriach do samochodów elektrycznych. Zatrudnienie znajdzie ponad 300 osób.

Polska bramą do Europy

W planach kolejne inwestycje

Zapowiedział również, że w przyszłości firma planuje w Stalowej Woli ulokować kolejne inwestycje, dotyczące innych technologii m.in. w zakresie materiałów anodowych.



- Będziemy w Stalowej Woli rozwijać nasz ośrodek, aby stał się naszym centrum green mobility w Europie - przekonywał prezes SKC.



Wyraził nadzieję, że spółka wpłynie na rozwój Stalowej Woli i regionu, a Polska stanie się liderem na rynku elektromobilności w Europie.



Prezes SKC zapowiedział, że zakład w Stalowej Woli w 100 proc. będzie korzystał z odnawialnych źródeł energii.



Natomiast członek zarządu SK nexilis Poland Ki Young Do powiedział dziennikarzom, że do końca tego roku będą trwały prace przygotowawcze przy inwestycji. Sama budowa ma się rozpocząć na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku i trwać będzie ponad 2 lata. Produkcja w fabryce ma ruszyć w drugiej połowie 2024 r. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ok. 330 pracowników.