Koreański koncern chce zostać nr 1 w napędach elektrycznych i wodorowych

Południowokoreański koncern motoryzacyjny Hyundai w latach 2020-25 zainwestuje ponad 51,8 mld dol. (61,1 bln wonów) w nową strategię, w tym pojazdy elektryczne i wodorowe, autonomiczną jazdę, latające taksówki i usługi mobilności - podała agencja Reutera.

Celem koncernu jest zelektryfikowanie do 2030 r. większości modeli przeznaczonych na kluczowe rynki, w tym europejski, amerykański, chiński i południowokoreański.

Realizacja planu "Strategia 2025" ma pozwolić Hyundaiowi zostać jednym z trzech największych na świecie producentów pojazdów z napędem elektrycznym i wodorowym.

Zgodnie z założeniami na następne pięć lat, koncern chce osiągnąć roczną sprzedaż na poziome 560 tys. egzemplarzy elektrycznych i 110 tys. wodorowych.



Pojazdy oferowane na rynkach wschodzących takich jak Indie i Brazylia mają zostać zelektryfikowane do 2035 r. Należąca do południowokoreańskiego producenta marka Genesis wprowadzi na rynek pierwsze w pełni elektryczne modele w 2021 r. Hyundai ogłosił również, że poszerzona o modele elektryczne i SUV-y zostanie oferta sportowej marki koncernu N.

Firma poinformowała, że nowa platforma modułowa dla pojazdów elektrycznych marki pozwoli zwiększyć wydajność i skalowalność rozwoju produktu. Pierwsze samochody na niej bazujące pojawią się na rynku w 2024 r.

Hyundai zapowiedział ponadto, że od 2025 r. będzie nie tylko producentem samochodów, ale także dostawcą usług i urządzeń z obszaru inteligentnej mobilności.

Spersonalizowane usługi i treści będą oferowane za pośrednictwem zintegrowanej platformy. W Stanach Zjednoczonych koncern będzie testować usługi zrobotyzowanych taksówek i autonomicznych pojazdów współdzielonych obsługujących technologię na co najmniej 4. poziomie autonomii jazdy. W Europie Hyundai na początku skupi się na podmiotach, które oferują produkty i usługi, natomiast w Azji i Australii będzie współpracować z lokalnymi dostawcami usług mobilności.

Oferta koncernu poszerzy się również m.in. o latające taksówki, które według wiceprezesa Hyundaia Euisuna Chunga mogłyby trafić na rynek wcześniej niż zaawansowane pojazdy autonomiczne.

Według koncernu "Strategia 2025" powinna zapewnić bardziej opłacalną działalność i wzrost udziału w światowym rynku, z 4 proc. w 2018 roku do wzrośnie do 5 proc. w 2025 r. Hyundai chce również zwiększyć marżę operacyjną - do 8 proc. w 2025 r. z 2,5 proc. w ubiegłym roku. Jak wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberga, podobne marże osiągają jedni z największych producentów samochodów, w tym BMW (9,3 proc.) i Toyota Motor (8,2 proc.). Większość światowych koncernów motoryzacyjnych osiąga marżę na poziomie 2-6 proc.

Jak zauważył serwis Automotive News, transformacja będzie miała swoją cenę. Aby wdrożyć zmiany firma zamierza ograniczyć koszty o 23 mld dolarów (około 27,9 bln wonów) w ciągu najbliższych trzech lat. Hyundai podał, że planuje również do 2022 r. zmniejszyć koszty związane z surowcami o 34,5 bln wonów.

Według Automotive News, niemieccy producenci samochodów w ciągu najbliższych trzech lat zainwestują w pojazdy elektryczne 45 mld dolarów. Z danych serwisu Bloomberg News wynika, że koncerny motoryzacyjne planują ponadto w najbliższych latach zmniejszyć zatrudnienie o ponad 80 tys.