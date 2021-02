Koreański partner winduje kurs Ursusa

Inwestorzy wciąż chcą wierzyć w Ursusa – po kolejnych umowach o współpracy akcje producenta maszyn rolniczych ruszają w górę. Umowa o współpracy z koreańską BLF Corporation spowodowała wzrost kursu o niemal połowę, choć o nowym partnerze Ursusa na razie kompletnie nic nie wiadomo.

Projektant do wynajęcia

Umowa wizerunkowa?

Wśród informacji jest jednak wzmianka o tym, że firma pracuje także jako ODM, czyli Original Design Manufacturer. To firmy, które projektują wyroby, później produkowane przez innych pod własnymi markami. Prawdopodobnie więc oznacza to, że grupa koreańskich specjalistów będzie w ciągu tego roku projektowała samochody elektryczne i wodorowe dla Ursusa, najprawdopodobniej w oparciu o wcześniejsze projekty samego Ursusa, który wszak prowadził już produkcję elektrycznych autobusów, a także badania nad pojazdami wodorowymi.Czytaj także: Ursus traci na traktorach, ale zerka na samochody Original Design Manufacturer to rodzaj działalności, który rozwija się w ostatnich latach, ponieważ zmiany na motoryzacyjnym rynku zwykle oznaczają łatwiejszą możliwość wejścia do motoryzacyjnej czołówki nowych firm. Przykładem może być Tesla. Firmy ODM mogą więc przygotowywać projekt dla odbiorcy, który ma chęci i fundusze, ale brakuje mu know how, a który później produkuje kupiony projekt pod własną marką.Wydaje się jednak, że to rozwiązanie jest znacznie większym wyzwaniem, niż współpraca z Dongfengiem. Za chińską firmą stoi pół wieku doświadczenia i miliony wyprodukowanych aut, m.in. w kooperacji z Peugeotem, Citroenem, Hondą, Nissanem i Kia. A w wypadku planów Ursusa także duże zaplecze finansowe. Minusem współpracy byłoby zapewne to, że Chińczycy mogliby być przede wszystkim zainteresowani w przeniesieniu na europejski rynek własnych rozwiązań, a mniej na rozwijaniu pomysłów Ursusa.Koreańczycy z BLF Corporation pewnie chętniej wykorzystają rozwiązania i pomysły Ursusa. Nie wiadomo jednak na ile będą w stanie finansowo wesprzeć przeżywającą problemy finansowe polską firmę w czasie opracowywania nowych modeli. Można zacząć się zastanawiać na ile tak szybkie podpisanie nowej umowy z nieznanym partnerem jest faktycznym posunięciem „produkcyjnym”, a na ile ma przede wszystkim zmniejszyć wizerunkowe szkody fiaska umowy z Dongfengiem.