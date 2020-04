Koronawirus uderzył w wyniki Volkswagena

Sprzedaż samochodów i zyski operacyjne koncernu Volkswagen spadły w pierwszym kwartale 2020 r. Miało to związek ze wstrzymaniem produkcji i zamknięciem salonów w obliczu pandemii Covid-19. Niemiecki producent samochodów zamierza jednak zakończyć rok z zyskiem.

Globalne wyniki sprzedaży pojazdów koncernu spadły w pierwszych miesiącach 2020 r. do 2 mln, tj. o 23 proc. w porównaniu do 2,6 mln w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Przychody VW spadły o 8,3 proc. do 55,1 mld euro, a wynik EBIT firmy o 81 proc. do 0,9 mld euro z 4,8 mld euro rok wcześniej.

Volkswagen zapewnił w środę, że mimo słabszych wyników w okresie styczeń-marzec 2020 r. związanych z "dotkliwym wpływem" pandemii Covid-18, niemiecka spółka dysponuje "pokaźną" rezerwą finansową na poziomie 17,8 mld euro. Dyrektor ds. finansów VW Frank Witter podkreślił w oświadczeniu, że koncern podjął "liczne kroki zaradcze, by ograniczyć koszty i zagwarantować płynność (finansową - red.)".

W perspektywie rocznej Grupa Volkswagen spodziewa się wypracować zysk operacyjny. Spółka zastrzega jednak, że jej tegoroczne dochody będą "zdecydowanie niższe" od ubiegłorocznych.

Koncern stopniowo wznawia obecnie sprzedaż i produkcję samochodów zawieszoną z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Salony sprzedaży VW ponownie działają już na najważniejszych rynkach niemieckim i chińskim. Ponownie uruchomiono także linie produkcyjne w Chinach, a w poniedziałek również w Wolfsburgu. Podobne plany dotyczą również innych europejskich zakłaów.

Fabryka przy siedzibie Volkswagena, gdzie powstają samochody modelu Golf, działa obecnie na poziomie 10-15 proc. normalnej wydajności. W przyszłym tygodniu produkcja ma tam wzrosnąć do ok. 40 proc. normy.

Grupa Volkswagen to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Oprócz VW do spółki należą również takie marki, jak m.in. Audi, Porsche, SEAT, Skoda i Lamborghini.