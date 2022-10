Kultowe motocykle na wystawie poświęconej historii zakładu SHL

Wystawę poświęconą historii Zakładów Wyrobów Metalowych SHL otwarto w sobotę w Kielcach. Wśród eksponatów znalazła się legenda polskiej motoryzacji motocykl SHL M-11 oraz jeden z najsłynniejszych produktów zakładu - pralka "Frania".

Wystawę motocykli uzupełnia ekspozycja planszowa, dokumentująca historię Zakładów Wyrobów Metalowych SHL i jego produktów.

To coś niezwykłego. Wystawę dokumentuje historię Zakładu SHL

Wystawę otwarto w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik w Kielcach. Prezes Stowarzyszenia "SHL, Historia i Fakty" Ryszard Harasimowicz, zaznaczył, że wystawę dokumentuje historię Zakładu SHL i jego produktów.

"Jest tutaj czternaście motocykli. Najciekawszym modelem prezentowanym na wystawie jest SHL M-11. Był najpopularniejszy modelem, najdłużej produkowanym i okazał się hitem eksportowym. Na licencji powstawał w Indiach. Mamy też SHL Gazelę - to był model o zupełnie nowej stylistyce. Produkowano go przez trzy lata i był ostatnim motocyklem ze znakiem SHL. Mamy też inne polskie jednoślady, m.in. WSK, Romet i Komarka, przekazane przez członków stowarzyszenia" - powiedział PAP Harasimowicz.

Wystawę motocykli uzupełnia ekspozycja planszowa, dokumentująca historię Zakładów Wyrobów Metalowych SHL i jego produktów. Wśród eksponatów nie zabrakło pralki "Frani" jednego z najbardziej znanych i popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, kojarzącego się z latami PRL.

Nie było łatwo znaleźć miejsce, gdzie można by zebrać motocykle "Ekspozycja będzie zmieniana co dwa, trzy miesiące"

"Długo szukaliśmy miejsca, gdzie będzie można zaprezentować nasze zbiory, dzięki uprzejmości dyrekcji CKZ udało się to zrobić w ich ośrodku. To dobre miejsce, ponieważ ekspozycja jest dostępna dla młodzieży i osób, które kształcą się w kierunkach motoryzacyjnych, na pewno wzbudzi ich ciekawość. Ekspozycja będzie zmieniana co dwa, trzy miesiące, żebyśmy mogli pokazać więcej przedmiotów produkowanych pod szyldem SHL" - dodał Harasimowicz.

Przeczytaj kilka słów o historii. Czyli od 1899 r., przez wojnę, po wkraczającą do Kielc Armię Czerwoną

W 1899 r. Ludwik Starke powołał Towarzystwo Akcyjne Suchedniowskiej Fabryki Odlewów. W początkach XX w. odlewnia żeliwa i zakłady mechaniczne w Suchedniowie zatrudniały ok. 500 robotników. Produkowano tam garnki emaliowane, rury żeliwne, odlewy sanitarne, budowlane. W 1919 r. syn Ludwika Starkego - Stanisław w imieniu Towarzystwa wystąpił o pozwolenie na prowadzenie odlewni żelaza "Ludwików" w Kielcach.

W latach trzydziestych XX w. nastąpił szybki rozwój Huty "Ludwików". Kielce stały się częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego, a produkcja była nastawiona także na wyroby przeznaczone dla Wojska Polskiego m.in. hełmy i szable.

W 1937 roku Otmar Kwieciński, ówczesny dyrektor kieleckiej Huty Ludwików S.A. przekonał zarząd, do produkcji motocykli. Pierwsze prototypy modelu SHL 98 z silnikiem licencyjnym Villiersa o pojemności 98ccm i mocy 3KM, gotowe były z końcem 1937 roku. Seryjną produkcję rozpoczęto w roku następnym. Do wybuchu drugiej wojny światowej wyprodukowano blisko 2 tys. motocykli.

Rozwój "Ludwikowa" został zahamowany przez wojnę. Zakład stał się całkowicie zależnym elementem wojennej gospodarki III Rzeszy. Produkcje zaprzestano jesienią 1944 r. w wyniku niemieckiego rabunku wyposażenia i surowców oraz zajęciem zniszczonych i pustych hal produkcyjnych 15 stycznia 1945 r., przez wkraczającą do Kielc Armię Czerwoną.

Po wojnie było wiele spraw do poprawienia. I kultowy stał się model M-11

Zakład rozpoczął powojenną działalność od uporania się ze zniszczeniami, brakiem materiałów i urządzeń, które były spowodowane okupacją niemiecką. W 1957 roku z taśmy zjechał motocykl SHL M-06 U. Konstrukcję opracowano w Zakładzie Doświadczalnym WFM i była udoskonaloną wersją M-06. Zastosowano w niej silnik 150 ccm. Do 1959 roku wykonano ponad 10 tys. egzemplarzy. Zastąpił ją model M-06 T, wyposażony w większy reflektor i tylną lampę ze światłem hamulcowym. Produkcję tego modelu zakończono w 1961 roku. Fabrykę opuściło 27 tys. 370 sztuk.

Kultowy stał się model M-11, przygotowany przez Biuro Konstrukcyjne KZWM. Był pierwszym polskim motocyklem klasy 175. Z biegiem czasu stał się legendą polskiej motoryzacji. Do połowy 1967 roku wyprodukowano ponad 185 tys. sztuk z silnikiem opracowanym w WFM. Od lipca 1967 roku zastąpiono go silnikiem zaprojektowanym przez Wiesława Wiatraka w Zakładach Metalowych w Nowej Dębie. SHL-ek z tym silnikiem, oznaczonych symbolem M-11 W wykonano 26 tys. 370. Konstrukcja była na tyle udana, że licencję sprzedano do Indii, a motocykle pod zmienioną nazwą produkowano tam do 2005 roku.

Jednym z najważniejszych wyrobów SHL stała się również pralka elektryczna, szczególnie jej model nazwany "Frania", którego wyprodukowano około 6 mln egzemplarzy.

Po 1989 r. w przedsiębiorstwie przeprowadzono działania restrukturyzacyjne, dzięki którym miało ono odzyskać stabilność ekonomiczną. W 1995 r. zakład został sprywatyzowany. Obecnie pod nazwą ZWM "SHL" S.A. należy do kapitału włoskiego.