Kupujesz używane auto? Uważaj - podrożały i z reguły są w gorszym stanie

Rynek aut używanych jest mniejszy, samochody droższe i więcej egzemplarzy w gorszym stanie technicznym. Tak pozostanie przez jakiś czas: zapaść sprzedaży nowych aut zmniejsza napływ na rynek kilkulatków w dobrym stanie .

Handel samochodami używanymi przechodzi do Internetu

Aut jest mniej, a ceny urosły o kilka procent

Zwróć baczną uwagę na stan techniczny nabywanego auta - jest gorzej

Zdaniem Karoliny Topolovej rynek samochodów używanych jeszcze długo pozostanie w cieniu spadku sprzedaży nowych aut.- Brak nowych samochodów, które nie były produkowane i sprzedawane, spowoduje w najbliższych latach brak podaży na rynku prawie nowych samochodów używanych. Podobne doświadczenia mamy z kryzysów gospodarczych lat 2008/2009. A brak na rynku oznacza zawsze wyższe ceny - podsumowuje Karolina Topolová.Pandemia wpłynęła także na zmiany kanałów sprzedaży używanych aut. Według Jacka Fijołka największe straty ponoszą przedsiębiorcy, którzy opierali swój dotychczasowy biznes tylko na formie face2face i nie potrafią szybko zareagować na postępujące zmiany na rynku.- Przez ostatnie pół roku dokonała się kompletna rewolucja: dla konsumentów z Polski, jak i z całego świata sklepy internetowe aktualnie stanowią podstawowe źródło decyzji zakupowych. Dzięki dopasowaniu się do pandemicznych ograniczeń, wygodnej formie oraz łatwości i szybkości transakcji, za pomocą komputera lub telefonu można zamówić obecnie niemal każdy produkt. Dotyczy to również branży motoryzacyjnej i rynku samochodów używanych - mówi Jacek Fijołek.I deklaruje, że - prowadząc internetową sprzedaż samochodów „z drugiej ręki” - jego firma w tym roku sprzedała o 40 proc. aut więcej niż w ubiegłym.Na wzrost znaczenia internetowej sprzedaży wskazuje także AAA Auto, które podczas wiosennego lockdownu uruchomiło sprzedaż internetową w Czechach, a potem także w Polsce. Firma deklaruje, że - mimo zamknięcia komisów podczas pierwszego lockdownu - w sieci sprzedawała 600 aut tygodniowo.Według Jacka Fijołka w sieci CarForFriend najczęściej kupowano samochody rodzinne – kombi, VAN oraz SUVy.- Tego typu decyzje zakupowe podyktowane były problematycznymi ograniczeniami w transporcie publicznym oraz strachem przed wirusem. Przez to transport rodziny stał się dla nas bardzo ważny. Poszukując bezpieczeństwa i wygody, ludzie podporządkowali swe wymagania dotyczące samochodów do warunków stworzonych przez pandemię - wyjaśnia Jacek Fijołek.Na aspekt unikania transportu zbiorowego - dzięki nabyciu własnego samochodu - zwraca uwagę także AAA Auto, przy czym według tej firmy widać wzrost liczby transakcji zawieranych przez starszych nabywców, którzy przez pewien czas w ogóle nie mieli samochodu, a teraz kupują proste i tanie modele, by zapewnić sobie transport bez kontaktu z innymi ludźmi.Jacek Fijołek zauważa, że przez zachodzące zmiany samochody przestały być wyznacznikiem prestiżu i stały się podstawowym narzędziem codziennego, domowego użytku. Przy czym tendencja ta nie jest powiązana z pandemią i pojawiła się już wcześniej.- Dziś ceny tak zwanych aut prestiżowych zaczynają się od 200 tysięcy złotych w górę. Jeszcze 5 lat temu ich miejsce zajmowały samochody za 50 tysięcy złotych. Samochód nie pełni już funkcji podkreślającej status społeczny, stając się po prostu codziennym narzędziem transportu, kupowanym za 20 tysięcy złotych. Taka suma podobna jest do tej wydawanej na wyposażenie wnętrza lub zakup komputera czy lepszego sprzętu AGD/RTV - mówi Jacek Fijołek.Czytaj także: Boom na używane samochody w USA AAA Auto zauważa jednak zmiany cen oferowanych samochodów i spadek ich liczby. Gdy przed rokiem na rynku pojawiło się w październiku 309 036 aut używanych, to w tym roku było ich 259 903. To znaczny spadek. Średnia cena aut wzrosła z 18 999 zł przed rokiem do 19 900 zł obecnie.Indicata ocenia, że w stosunku do cen z lutego tego roku notujemy obecnie wzrost poniżej 1 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, że od lutego do maja ceny straciły około 3 proc. (co było oczywiście skutkiem lockdownu), a potem stopniowo się odbudowywały.W kwestii wieku i przebiegu zmiany były mniejsze. Znacznie pogorszył się natomiast stan techniczny oferowanych aut, co - zdaniem AAA Auto - wynika z tego, że wskutek zwiększonego popytu sprzedawcy usiłują pozbyć się także takich aut, które wcześniej - ze względu na zły stan techniczny czy wypadki - nie miały szans na sprzedaż.- Zwykle odrzucamy około 60 proc. oferowanych nam samochodów, ale w ostatnich miesiącach było to aż około 75 proc. - dodaje Petr Vaněček, dyrektor operacyjny sieci AAA Auto.Według niego dotyczy to głównie starszych i tańszych samochodów, które nie miały jeszcze elektronicznych książek serwisowych.