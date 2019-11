Kurtyka: Elektromobilność przewartościuje globalny przemysł

Elektromobilność to ogromny rynek, który doprowadzi do przewartościowania łańcuchów przemysłowych na całym świecie; ważne jest, by Polska brała również w tym udział - podkreślił 20 listopada minister klimatu Michał Kurtyka.

Minister akcentował, że elektromobilność była w planie rozwoju kreślonym kilka lat temu przez obecnego premiera.

Kurtyka przypomniał, że wyzwania elektromobilności znalazły się w agendzie ubiegłorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Kurtyka podkreślił, że wiele Polskich firm już stawia na elektromobilność.