Kurtyka: elektromobilność trwałą częścią światowej polityki klimatycznej

Sposobem na rozwój elektromobilności jest stworzenie przyjaznego środowiska, w którym administracja, biznes oraz świat nauki, będą ze sobą współpracować i wzajemnie wspierać - mówił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas Global e-Mobility Forum.

Otwierając II edycję Global e-Mobility Forum Michał Kurtyka przypomniał, że w 2018 r. podczas COP24 w Katowicach kraje reprezentujące ponad połowę ludzkości podpisały Deklarację "Driving Change Together", której inicjatorami były Polska i Wielka Brytania.

"Dzisiejsze spotkanie w ramach Global e-Mobility Forum jest elementem operacjonalizacji tej Deklaracji" - wskazał.

Jak podkreślił, sposobem na rozwój elektromobilności jest stworzenie przyjaznego środowiska, w którym poszczególne podmioty: administracja, biznes oraz świat nauki, będą ze sobą współpracować i wzajemnie wspierać swoje działania.

Poinformował, że do dotychczasowych sygnatariuszy "Driving Change Together" dołączają nowe kraje. "W ostatnich dniach Deklarację podpisały Rumunia i Holandia, a dziś dołącza do nas także Szwajcaria" - podał.

Jak ocenił, "to wspaniała wiadomość dla rozwoju elektromobilności, która jest trwałą częścią światowej polityki klimatycznej".

Global e-Mobility Forum w Polsce zostało zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB), we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Adina Vălean, Komisarz ds. Transportu Komisji Europejskiej, Nadim Zahawi, Minister Przedsiębiorczości i Przemysłu Wielkiej Brytanii, Vladyslav Kryklii, Minister Infrastruktury Ukrainy, Yasmin Fouad, Minister Środowiska Egiptu, Ovais Sarmad, Zastępca Sekretarza Wykonawczego United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Polskę - gospodarza Global e-Mobility Forum 2020 - reprezentowali premier Mateusz Morawiecki oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka - czytamy w komunikacie resortu.