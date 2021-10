Kurtyka: Wszystkie wielkie koncerny motoryzacyjne na świecie zaczynały od państwowego wsparcia

Wszystkie wielkie koncerny motoryzacyjne na świecie zaczynały od państwowego wsparcia - powiedział PAP minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, oceniając dokapitalizowanie kwotą 250 mln zł spółki ElectroMobility Poland - producenta Izery.

"Bardzo dobrze, że projekt budowy pierwszego polskiego samochodu elektrycznego został dofinansowany środkami publicznymi, bo wszystkie wielkie koncerny motoryzacyjne na świecie zaczynały swój rozwój od silnej roli państwa" - powiedział PAP szef resortu klimatu.

"Wystarczy spojrzeć na czempionów azjatyckich jak Południowa Korea czy Japonia, na których się często wzorujemy" - dodał.

Jak zaznaczył Kurtyka, te kraje były w stanie wylansować własny przemysł motoryzacyjny, który stał sie dźwignią wzrostu dla całego państwa, ale zanim do tego doszło, rola państwa, jako kapitału początkowego była nie do przecenienia.

Wskazał, że spółka EMP musi funkcjonować w warunkach rynkowych. "Ma już zespół złożony z bardzo wysokiej klasy polskich specjalistów, również przyciąga Polaków z wielkich światowych koncernów zajmujących się elektromobilnością, którzy widzą szanse na realizacje aspiracji o polskiej marce motoryzacyjnej" - dodał.

Przypomniał, że spółka jest w trakcie wyboru platformy. "To jest fundamentalna decyzja, bo to jest kluczowy parametr architektury technicznej pojazdu, który wiąże się z określonym rozwojem technologii i z określonym rynkiem" - wyjaśnił. Jak podkreślił to jest decyzja spółki.

29 lipca br. spółka ElectroMobility Poland poinformowała, że podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną, na mocy której państwo obejmie nowe akcje EMP o wartości 250 mln zł.

Prezes EMP Piotr Zaremba na początku sierpnia tłumaczył, że pozyskanie dodatkowych środków (250 mln zł) ma pozwolić na finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami, rozpoczęcie współpracy z dostawcą platformy dla Izery, czy działania przygotowawcze związane z budową fabryki w Jaworznie - gdzie mają być produkowane polskie elektryki.

Na koniec lipca 2020 roku odbyła się premiera polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Firma ElectroMobility Poland przedstawiła wtedy dwa prototypy samochodów elektrycznych (w wersji SUV i hatchback).

Spółka ElectroMobility Poland (EMP) powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych - PGE, Energi, Enei oraz Tauronu, które objęły po 25 proc. kapitału akcyjnego. Wartość kapitału zakładowego wynosiła 70 mln zł.