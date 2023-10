Ładowanie elektryka w kwadrans. 200 szybkich ładowarek od Siemensa trafi do Turcji

Siemens podpisał kontrakt na dostarczenie do Turcji 200 szybkich ładowarek Sicharge D. Pozwalające na załadowanie samochodu osobowego w kwadrans ładowarki mają stanąć przy autostradach i wybranych centrach handlowych w całej Turcji.

Turecka firma Astor Enerji zamówiła w Siemensie w sumie 200 szybkich ładowarek Sicharge D. Mają posłużyć do budowy infrastruktury ładowania wzdłuż tureckich autostrad, gdzie mają stanąć co 200 km i w wybranych centrach handlowych. Do końca roku przynajmniej 150 ładowarek ma już działać, a pozostałe mają być dostarczone w lutym przyszłego roku.

Siemens dostarczy oprogramowanie do monitorowania i kontroli urządzeń. Umożliwi ono korzystanie z aplikacji chmurowych do zarządzania ładowarkami z modułami płatności, opcjami członkostwa i cenami energii. Komunikujące się z systemami chmurowymi urządzenia można monitorować i sterować nimi zdalnie. Według Siemensa 99 procent usterek można rozwiązać online, co pozwala minimalizować czynniki czasowe i kosztowe, np. wysłanie ekip serwisowych w teren.

To największy jak dotąd pojedynczy kontrakt na te urządzenia. Ładowarki Sicharge D mogą mieć moc do 300 kW. Każda z nich może w tym samym czasie ładować do 3 samochodów, ale wówczas moc jest dzielona między nie, zależnie od potrzeb każdego z pojazdów.

- Oczekuje się, że za 10 lat liczba pojazdów elektrycznych w naszym kraju osiągnie 2,5 miliona. Oprócz transformacji pojazdów elektrycznych ogromne znaczenie ma także stworzenie infrastruktury - powiedział Feridun Geçgel, prezes zarządu Astor Enerji. Według obecnych prognoz do 2030 roku infrastruktura ładowania w Turcji powinna ulec podwojeniu.