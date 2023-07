Lamborghini idzie na rekord. Pierwszy taki model w historii marki ma zamówienia na 2 lata

Lamborghini chce przebić barierę 10 000 sprzedanych aut, więc powiększa fabrykę i unowocześnia swój system produkcyjny. W sumie w elektryfikację aut i zwiększenie produkcji firma chce zainwestować niemal 2 mld euro.

W pierwszej połowie roku Lamborghini sprzedało ponad 5000 aut i spodziewa się przekroczenia w tym roku bariery 10 000 samochodów.

Zaprezentowany w tym roku model Revuelto, pierwsza hybryda plug-in w dziejach marki, ma już zamówienia na ponad dwa lata.

Chcąc zwiększyć produkcję, Lamborghini rozbudowało fabrykę i zwiększyło poziom jej automatyzacji. W sumie zainwestowano 150 mln euro.

W pierwszej połowie tego roku Lamborghini sprzedało 5 341 aut, o 4,9 proc. więcej niż przed rokiem. Przychody wzrosły o 6,7 proc., do 1,421 mld euro. Zysk operacyjny zwiększył się o 7,2 proc., sięgając 456 mln euro.

Najwięcej samochodów Lamborghini sprzedało w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Trafiło tam 2285 aut. Największym indywidualnym rynkiem pozostały jednak Stany Zjednoczone, gdzie sprzedano 1625 samochodów Lamborghini. Na kolejnym rynku, w Wielkiej Brytanii, sprzedano trzykrotnie mniej, bo 514 aut. Zaledwie o 3 samochody mniej trafiły do Niemiec.

Stefan Winkelman, prezes i dyrektor zarządzający Automobili Lamborghini, stwierdził, że firma pobiła rekord wyników pierwszego półrocza i spodziewa się w tym roku przekroczenia po raz pierwszy bariery 10 000 sprzedanych aut.

Według Winkelmanna to wynik m.in. wprowadzenia w tym roku na rynek modelu Revuelto, pierwszej hybrydy plug-in w dziejach marki. Samochód zaprezentowany w marcu tego roku ma już portfel zamówień wypełniony na ponad dwa najbliższe lata.

Lamborghini unowocześniło i zautomatyzowało produkcję

W przygotowanie do produkcji Revuelto firma zainwestowała 150 mln euro i zwiększyła powierzchnię zakładów o 172 000 mkw. - Podnieśliśmy poprzeczkę, tworząc coś, co nazywamy Manifattura Lamborghini Next Level: system produkcyjny, którego sercem zawsze są ludzie, ale który dostosowaliśmy, aby dostarczyć znacznie bardziej złożony produkt i zintegrować procesy, których wcześniej nie używaliśmy – powiedział Ranieri Niccoli, dyrektor ds. produkcji Automobili Lamborghini.

W nowym systemie Lamborghini stara się połączyć dotychczasowy, oparty o pracę wykwalifikowanych rzemieślników model produkcji z nowoczesną, sterowaną systemem MES masową produkcją. Operatorzy na wielu stanowiskach mogą sterować urządzeniami za pomocą ekranów dotykowych czy elektronicznych opasek na rękę. Lamborghini podkreśla, że choć procesy są coraz bardziej zautomatyzowane, podstawowym parametrem jest doświadczenie operatora, którego osąd i decyzje są nadrzędne w stosunku do wskazań systemu.

W nowym zakładzie z operatorami współdziałają roboty współpracujące (coboty), umieszczone na niektórych stanowiskach, gdzie trzeba wykonywać czynności wymagające dużej siły, np. na stanowisku montażu szyby przedniej, a także na innych stanowiskach. Na hali pojawiły się także autonomiczne wózki AGV. Wszystko to ma przyspieszyć produkcję i ograniczyć liczbę występujących błędów.

Zwiększono wykorzystanie włókien węglowych i ultralekkich materiałów

Ważnym elementem samochodu jest wykonana z włókien węglowych struktura kabiny pasażerskiej. Zakład wytwarzający elementy z włókien węglowych został powiększony i ma teraz powierzchnię 16 2300 mkw.

Lamborghini podkreśla, że przy konstruowaniu Revuelto firma starała się uzyskać jak najlepszy stosunek mocy do wagi, poprzez stosowanie na jak największą skalę włókien węglowych i innych ultralekkich materiałów. Udało się osiągnąć najlepszy stosunek mocy do wagi w historii marki: 1,75 kg/KM. Przypomnijmy, że hybrydowy układ napędowy samochodu ma moc 1015 KM.

Inwestycje w nową produkcję Revuelto to część programu inwestycyjnego Direzione Cor Tauri - największego w historii marki, zakładającego zainwestowanie w sumie 1,9 mld euro. Polega on na hybrydyzacji całej gamy modeli do roku 2024 i planach wypuszczenia pierwszego samochodu elektrycznego w 2028 roku.