Langendorf z grupy Wielton rozbudował się w Polsce

W Wieluniu została oficjalnie zakończona rozbudowa zakładu produkcyjnego Langendorf Polska. W nowym zakładzie zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie spółki-matki Wielton, wytwarzane są naczepy niskopodwoziowe Smart-Line o ładowności do 47 ton oraz komponenty do innych pojazdów grupy Langendorf. Produkcja ciężkich naczep niskopodwoziowych do większych obciążeń pozostanie w zakładzie macierzystym Langendorfa w Waltrop.