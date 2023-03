Legenda włoskiej motoryzacji potwierdza zainteresowanie autem z Polski

- Praca z platformami elektrycznymi typu skateboard, na jakiej powstanie Izera, jest bardzo interesująca - deklaruje Giuseppe Bonollo, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Pininfarinie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

- Pracujemy z tymi, którzy mają wyraźne wizje swoich produktów i jasne plany przemysłowe. Electromobility Poland jest takim przypadkiem – mówi Giuseppe Bonolo.

- Dla Electromobility Poland będziemy tworzyć nie tylko stylizację nadwozia i wnętrza samochodu, ale także interfejs HMI - potwierdza Bonolo.

- Stymulujące są dla nas szczególnie tego typu narodowe inicjatywy, do jakich należy Izera, zapewniające zmianę na lokalnym rynku. Braliśmy udział w podobnych przedsięwzięciach w Wietnamie i Turcji - opowiada wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Pininfarinie.

Co skłoniło studio Pininfarina do współpracy z Electromobility Poland?

- Jesteśmy dostawcą usług, więc to dla nas naturalne – ktoś przychodzi z propozycją, a my ją przyjmujemy. Świadczymy usługi głównie w zakresie projektowania, ale nie tylko samego designu. Łączymy stylizację z inżynierią samochodu, konstruujemy demonstratory gotowych pojazdów.

Narodowe inicjatywy w motoryzacji są stymulujące dla projektantów

Trzeba przy tym powiedzieć, że z natury rzeczy pociągają nas programy start-upowe, a takim jest Izera, ponieważ stają przed nimi wyzwania pod względem czasu na wprowadzenie produktów na rynek, a przy tym zrobienia tego w zgodzie z biznesplanem i założeniami technicznymi.

Stymulujące są dla nas szczególnie tego typu narodowe inicjatywy, do jakich należy Izera, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak znaczną zmianę na lokalnym rynku możemy wprowadzić dzięki naszej pracy. Wcześniej braliśmy udział w podobnych przedsięwzięciach w Wietnamie i Turcji.

Electromobility Poland dysponuje bardzo profesjonalnym, wyspecjalizowanym w wielu dziedzinach zespołem ludzi, co stwarza bardzo pozytywne przesłanki dla powodzenia tego projektu. Od samego początku pomiędzy naszymi zespołami panuje doskonała harmonia na poziomie zarówno technicznym, jak i międzyludzkim.

Rozumiem, że projektowanie to wasza praca, ale myślę, że przy nowych możliwościach tworzonych przez elektromobilność start-upów chętnych do pracy z wami jest wiele i nie ze wszystkimi możecie współpracować. Czym przekonała was Izera?

Pracujemy z tymi, którzy mają wyraźne wizje swoich programów, produktów i wspierających te projekty planów przemysłowych, biznesowych. Electromobility Poland zdecydowanie jest takim przypadkiem.

Elektromobilność odświeża branżę i stwarza warunki do rozwoju nowych firm

Myślę, że trafi do nas jeszcze wiele podobnych projektów, bo elektromobilność stwarza sprzyjające warunki do rozwoju nowych firm, zmienia sposób działania całej branży, odświeża ją. Pojawiają się nowe firmy, nowe produkty, nowe doznania dostarczane klientom.

Dla Pininfariny to bardzo atrakcyjny czynnik. Start-upy, w odróżnieniu do tradycyjnych marek, z którymi oczywiście także współpracujemy, nie mają żadnych ograniczeń wynikających z ich historii. Mogą zacząć tworzyć swoje produkty, swoje marki i związane z nimi odczucia użytkownika od podstaw, od czystej kartki. Te wszystkie czynniki są szczególnie stymulujące dla naszego kreatywnego zespołu. Dają nam więcej swobody twórczej.

Powiedział pan, że elektromobilność zmienia zasady działania branży, zmienia samochody. Pininfarina ma niemal 100 lat doświadczenia w projektowaniu aut spalinowych. Czy elektromobilność także dla was jest nowością, której w pewien sposób trzeba się dopiero uczyć?

- Proszę pamiętać, że nasz pierwszy prototyp elektrycznego samochodu pokazaliśmy już w 1978 roku. To oznacza, że nad prototypami i produkcyjnymi samochodami elektrycznymi pracujemy już od kilku dekad.

Prawdą jest jednak, że w tym czasie technika w zakresie tego napędu rozwinęła się tak mocno, że wciąż pozostaje wiele miejsca na naukę technologii samochodów elektrycznych. Przemysł samochodowy jeszcze nie opanował całkowicie tych technologii, które są bardzo stymulujące, ale też stawiają przed nami sporo wyzwań.

Dla nas szczególnie interesująca jest praca z platformami elektrycznymi typu skateboard (platforma, w której napęd i akumulatory są zintegrowane w maksymalnie płaskiej formie, co przypomina deskę skateboardową – przyp. red.), do których należy stworzona przez Geely platforma SEA, na jakiej powstanie Izera. Pozwalają one na inne niż dotąd zagospodarowanie przestrzeni i zapewnienie użytkownikom zupełnie nowych doznań.

Pininfarina stworzy dla Izery design, ale także interfejs HMI

Te doznania będą mniej związane z mechaniką, osiągami samochodu, a bardziej będzie odpowiadać na potrzeby, jak można powiedzieć, życia na pokładzie samochodu. Mam na myśli wszystkie sprawy związane z łącznością, cyfrowymi punktami styku, działaniem interfejsu HMI (człowiek – maszyna). Dla Electromobility Poland będziemy tworzyć nie tylko stylizację nadwozia i wnętrza samochodu, ale także interfejs HMI. Mamy osobny zespół projektowy w tym zakresie.

Prototyp Izery już istnieje, ma określony kształt, stylistykę. Czym będzie się różnił wasz projekt od obecnego?

- Przede wszystkim, w odróżnieniu od etapu tworzenia prototypu, teraz mamy do dyspozycji platformę, która w pewien sposób warunkuje kształt samochodu, jego gabaryty. Trzeba przyznać, że jest to platforma, będąca na najwyższym dostępnym obecnie na rynku poziomie technologicznym.

Prace mają dotyczyć trzech modeli o wspólnym DNA - SUV-a, hatchbacka oraz kombi - i to dla nas bardzo atrakcyjne wyzwanie. Będziemy chcieli, żeby były stylistycznie zróżnicowane, aby wykorzystać potencjał tworzenia całej gamy modeli, ale chcemy to zrobić w sposób optymalny z punktu widzenia rynku i czasu wprowadzenia pojazdów do sprzedaży.

Czy otwarcie branży i rynku na start-upy to trwały trend, czy za kilka lat znowu wrócimy do sytuacji, w której rację bytu będzie miało kilka koncernów, będących w stanie produkować wiele milionów aut rocznie?

- Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale patrząc na ostatnie 10-15 lat widzimy, że ta fala pojawiania się nowych start-upów wciąż trwa i wiele z nich pozostaje na rynku. Nie wszystkie wchodzące na rynek firmy osiągają sukces, część z nich znika, ale pojawiają się nowe. Prawdopodobnie więc taka zmiana generacyjna w motoryzacji będzie kontynuowana.

Zawsze będzie duża różnica między tymi, którzy mają jasną strategię związaną ze swoimi produktami, terminarzem wprowadzania ich na rynek, planami produkcyjnymi i biznesowymi, a także optymalizacją inwestycji pod względem ich efektywności, a tymi, którzy zwracają znacznie mniej uwagi na prawidłowości i wymagania, jakimi rządzi się branża motoryzacyjna. Mamy wśród swoich klientów kilka takich właśnie dobrze zorganizowanych start-upów i Electromobility Poland jest jednym z nich.