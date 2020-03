LG Chem zmieni fabrykę telewizorów w zakład produkujący baterie

LG Chem kupiło zakład producenta telewizorów tureckiej firmy Vestel za 31,4 mln dolarów, by zwiększyć produkcję baterii do samochodów. LG Chem ma już moce pozwalające na produkcję globalnie 50 GWh, a do końca tego roku zamierza je podwoić. W latach 2017 – 2019 koncern niemal podwoił wartość sprzedaży w segmencie baterii, mimo spadku ich cen, spowolnienia na rynku i wojny handlowej Chin z USA.