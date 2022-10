LG Energy Solution Wrocław bliskie maksymalnych mocy produkcyjnych

Koreański producent baterii do aut elektrycznych LG Energy Solution Wrocław, który ma swoje zakłady w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia, do 2025 r. chce osiągnąć maksymalne moce produkcyjne. To największa fabryka baterii do aut elektrycznych w Europie.

Fabryka znajduje się w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce, kilkanaście kilometrów od Wrocławia. Zakład zajmuje powierzchnię ponad 100 hektarów.

W fabryce LG Energy Solution produkowane są baterie litowo-jonowe do autu elektrycznych dla różnych marek. "Baterie produkowane są tu od pierwszej kropli elektrolitu do końcowego produktu, który otrzymują klienci" - powiedziała PAP rzeczniczka LG Energy Solution Wrocław Agata Marcinkiewicz.

Baterie produkowane pod Wrocławiem trafiają do aut takich marek jak m.in. Volkswagen, Honda, marek koncernów Generale Motors czy Stellantis. "Całe linie produkcyjne dedykowane są konkretnym markom. Baterie dla poszczególnych odbiorców różnią się pojemnością czy ułożeniem poszczególnych elementów" - dodała rzeczniczka.

Dziś moce produkcyjny LG Energy Solution Wrocław to 70 GWh, a do końca roku fabryka osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 86 GWh. "Docelowo maksymalne moce produkcyjne osiągniemy do 2025 r. i będzie to 115 GWh" - powiedziała Marcinkiewicz.

W LG Energy Solution Wrocław pracuje ponad 10 tys. osób; firma jest największym prywatnym pracodawcą w regionie i wciąż prowadzi rekrutację pracowników.

W budowę fabryki baterii litowo-jonowych zainwestowano do tej pory 3,2 mld euro. Produkcję rozpoczęto tam w 2017 r.