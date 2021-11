Liczba rejestracji nowych osobówek wzrosła o 18 proc. rdr

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. zarejestrowano w Polsce 347,3 tys. nowych aut osobowych, tj. blisko 18 proc. więcej rdr - wynika z raportu firmy doradczej KPMG. W tym czasie sprzedano 114,1 tys. pojazdów z napędem alternatywnym, co oznacza wzrost o 131,1 proc. rdr.

KPMG wskazała, że klienci instytucjonalni, do końca września br. zarejestrowali 258,4 tys. pojazdów - co oznacza wzrost o 23,1 proc. w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku.

Nabywcy indywidualni w omawianym czasie zarejestrowali 88,8 tys. samochodów, tj. o 4,3 proc,. więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2020 roku.

Rośnie liczba rejestracji nowych samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. Od stycznia do września 2021 roku w Polsce sprzedano 114 tys. tego typu pojazdów - o 131,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Sytuacja się pogarsza

Jak zaznaczył, trudno teraz ocenić, kiedy kryzys się skończy, ale wszystko wskazuje na to, że może on potrwać nawet do końca 2022 roku.



Dodał, że producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w analizowanym okresie 278 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 15 proc.



Wyższy wzrost odnotowano z kolei w segmencie aut osobowych marek premium+, w którym odnotowano 69,3 tys. zarejestrowanych pojazdów. Po trzech kwartałach 2021 roku wzrost w tej grupie wyniósł 29,9 proc. - czytamy.

Więcej napędów alternatywnych

Spada liczba samochodów wyprodukowanych w Polsce

Z raportu wynika ponadto, że III kwartale 2021 roku liczba pojazdów wyprodukowanych w Polsce spadł niemal o połowę, względem tego samego kwartału 2020 roku.



Ogółem w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku w Polsce zanotowano jeden z najniższych wyników produkcyjnych. Fabryki motoryzacyjne w Polsce wyprodukowały łącznie 300,7 tys. pojazdów - o 7,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.



W grupie samochodów użytkowych - dostawczych i ciężarowych wolumen produkcji pozostał niemal niezmieniony - wyprodukowano 120,7 tys. samochodów, czyli o 0,4 proc. mniej rdr - podano.