Liczba samochodów elektrycznych rośnie coraz szybciej. Przybywa też ładowarek

Na koniec czerwca 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych 45 214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Na koniec czerwca 2023 r. funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W pierwszej połowie 2023 r. liczba osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) zwiększyła się o 11 489 sztuk, czyli o 72 proc. względem analogicznego okresu 2022 r.

Pod koniec czerwca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, na których było 5709 punktów ładowania.

Żadna stacja w Polsce nadal nie jest przystosowana do obsługi elektrycznych samochodów ciężarowych.

Pod koniec czerwca 2023 r. po polskich drogach jeździły 80 232 samochody osobowe z napędem elektrycznym.

Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 40 780 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 39 452 szt.

Więcej ciężarówek, motorowerów i autobusów elektrycznych

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4459 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99 proc.

Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca składała się z 17 888 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 572 426 szt.

Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 906 szt.

Zwiększa się także liczba ładowarek do pojazdów elektrycznych

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2885 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5709 punktów). 31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

W czerwcu uruchomiono 49 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (112 punktów).

- W czerwcu przekroczyliśmy 40 tys. bateryjnych samochodów osobowych w parku. Można przyjąć, że ta część parku przyrasta rok do roku o 80 proc. Podobną dynamikę, choć mniejszą liczbę pojazdów, obserwujemy w przypadku samochodów wodorowych. Warto zaznaczyć, że ciągle bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji bateryjnych samochodów dostawczych, bo tu wzrosty przekraczają 110 proc. Stabilnie rośnie, bo na poziomie 20 proc. r/r liczba pojazdów hybrydowych. To wszystko pokazuje, że producenci pojazdów bardzo poważnie traktują decyzje władz europejskich i krajowych dotyczących przejścia na zeroemisyjne napędy i w ofercie występuje coraz więcej zero i niskoemisyjnych modeli - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Poważne wyzwanie z obsługą elektrycznych samochodów ciężarowych

- W pierwszej połowie 2023 r. łączna liczba nowo uruchomionych ładowarek wzrosła tylko nieznacznie (o 7 proc. r/r), za to w segmencie stacji szybkich (DC) wzrost był już bardzo wyraźny - wyniósł prawie 150 proc. r/r. To dobra wiadomość, natomiast gorsza wiadomość jest taka, że żadna stacja w Polsce nadal nie jest przystosowana do obsługi elektrycznych samochodów ciężarowych. W drugiej połowie 2023 r. w życie wejdzie unijne rozporządzenie AFIR. Oznacza to, że już za niecałe osiem lat tylko wzdłuż polskiego odcinka sieci TEN-T łączna moc ładowarek dla eHDV powinna wynosić prawie 580 MW, czyli ok. 6 razy więcej niż łączna mocy wszystkich ogólnodostępnych stacji w Polsce pod koniec 2022 r. To bardzo poważne wyzwanie - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Dodaje, że PSPA we współpracy z czołowymi interesariuszami rynku e-mobility przygotowało szereg konkretnych rozwiązań prawnych, których wdrożenie jest niezbędne pod kątem realizacji obowiązków wynikających z AFIR.