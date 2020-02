Licznik elektromobilności wciąż bije w Polsce niezwykle ślamazarnie

Teoretycznie dynamika wzrostu liczby elektrycznych aut jest w Polsce powalająca – w styczniu przyrost wyniósł 191 proc. rok do roku! Tyle, że wciąż mówimy o małych liczbach i w tym wypadku dynamika wyrażana w procentach jest dość mylącym kryterium. Do potrojenia liczby nowych rejestracji wystarczyło sprzedać 462 samochody. Rejestracja nowych aut ogólnie sięgnęła w Polsce w styczniu niemal 40 tys. sztuk. Mówimy więc o około półtoraprocentowym udziale w rynku.

Według danych z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM na koniec stycznia 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 9 099 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.



W tej liczbie 60 proc. stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 5 415, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 3 684. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 541 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 225 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec stycznia osiągnęła liczbę 6 322 szt.



Infrastruktura w budowie

- Rynek potrzebuje jasnych i czytelnych informacji nt. systemu wsparcia w perspektywie najbliższych lat. Żeby klienci indywidualni poważnie myśleli o nabyciu samochodu elektrycznego muszą mieć pewność warunków finansowania – rządowego wsparcia zakupów. Bez stabilnej i przemyślanej polityki wobec samochodów elektrycznych nie osiągniemy wzrostów rejestracji i pozostaniemy na poziomie kilkuset sztuk rocznie. Należy też dodać, że wciąż czekamy na notyfikację przez Komisję Europejską Rozporządzenia dotyczącego dofinansowana dla firm. Niestety, wygląda na to, że uruchomienie dopłat dla przedsiębiorców nie nastąpi przed drugą połową br., a przecież sprzedaż do firm stanowi ok. trzy czwarte rynku nowych samochodów – dodaje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.Czytaj także: Maciej Mazur: Polska musi gonić peleton elektromobilności

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec stycznia br. w Polsce funkcjonowało 1049 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 893 punkty).



30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło 38 stacji.



Statystyki międzynarodowe

W czasie, gdy w Polsce rewolucja elektromobilna ślamazarnie startuje, świat mocno stawia na tę technologię w motoryzacji.



Na świecie jeździ już ok. 8,5 mln samochodów czysto elektrycznych (BEV - Battery Electric Vehicle) i hybrydowych (PHEV, od: Plug-in Hybrid Electric Vehicle) spośród 288 mln zarejestrowanych, tj. stanowią one już blisko 3 proc. użytkowanych aut.



Rynek szybko rośnie, bowiem o ile w 2018 r. sprzedano 2,1 mln elektryków, to w 2019 r. już 3,2 mln (wzrost o 65 proc.).



Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetyki w 2030 r. będzie użytkowanych już 125 mln takich pojazdów, czyli grubo co trzeci. Ich rozkład pomiędzy krajami będzie jednak bardzo duży. Już obecnie 44 proc. BEV i PHEV jeździ w Chinach, 23 proc. w Europie, a 21 proc. w USA.

Elektryki w Europie

Także dane europejskie wskazują na duże dysproporcje. Na Starym Kontynencie w końcu 2019 r. było zarejestrowanych 288 mln samochodów, z czego 1,64 mln z napędem elektrycznym (0,56 proc. wszystkich).



Z kolei w całej puli elektryków na Norwegię przypadało blisko 20 proc. (310,2 tys.; w 2019 r. przypadła na nie już połowa nowo kupionych atu), na Niemcy – 17 proc. (265 tys., tylko w 2019 r. sprzedano 100 tys.), nieco mniej na Wielką Brytanię i Francję.



W Hiszpanii, do której często porównuje się Polskę – także pod względem zarejestrowanych aut (24,1 mln; w Polsce – 23,4 mln), w końcu 2019 r. użytkowano już 41,5 tys. z napędem elektrycznym. Ponad 10 razy więcej niż u nas.



Dane wskazują bowiem, że Polska została w tyle rewolucji elektromobilnej. W 2019 r. sprzedano 1500 sztuk, łącznie zarejestrowanych jest 10,2 tys. aut elektrycznych, co stanowi 4 promile wszystkich.



