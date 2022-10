 Lider znalazł się pod presją. Potężna branża inwestuje w nowe technologie

Motoryzacja jest jedną z branż, w których technologie przemysłu 4.0 rozwijają się najszybciej. Proces ten trwa, mimo komplikacji czasu pandemii i wojny,przyjmując nowe, bardziej elastyczne formy.







Samochód spalinowy składa się przeciętnie z około 12 000 części.

Rozwiązania przemysłu 4.0 organizują proces produkcji, pomagają zapobiegać awariom.

W przypadku motoryzacji najwięcej zmian zaszło - i nadal zachodzi - „w procesach zwiększających elastyczność produkcji oraz poprawę zarządzania łańcuchem dostaw”.

Możliwość prześledzenia drogi poszczególnego elementu i sposobu montowania na poszczególnych stanowiskach jest kluczowa dla efektywności i bezpieczeństwa finalnego produktu.

Samochód to bodaj najbardziej skomplikowany i zaawansowany technicznie, produkowany masowo sprzęt dostępny powszechnie, dla każdego – nie tylko dla firm, ale także indywidualnych użytkowników (istnieją jeszcze prywatne odrzutowce, ale ich powszechność i dostępność jest jednak zdecydowanie mniejsza).

W XXI wieku motoryzacja, utrzymując swój masowy status, powędrowała mocno w stronę customizacji produktu. Zamawiając samochód mamy do dyspozycji wiele opcji do wyboru: kolory nadwozia czy tapicerki, elementy wyposażenia, mechanizmy bezpieczeństwa czy komfortu jazdy. A zatem samochody produkowane jeden po drugim na tej samej taśmie często bardzo się od siebie różnią.

Wraz z autem przez linię produkcyjną, a także fazy podmontażu poszczególnych elementów musi więc docierać także dokładna informacja na temat specyfikacja danego samochodu. Tu elementy przemysłu 4.0 są wprost znakomitym wsparciem, wręcz błogosławieństwem.

Samochody – co oczywiste – ze względów bezpieczeństwa muszą być w pełni sprawne i niezawodne. Dlatego też w tym akurat przemyśle szczególnie ważna jest tzw. traceability, czyli identyfikowalność, możliwość prześledzenia drogi poszczególnego elementu i sposobu montowania go w poszczególnych zakładach i na poszczególnych stanowiskach.

Połączone z siecią elektryczne klucze przekazują na przykład do systemu informacje o tym, kto, kiedy i z jaką mocą dokręcał konkretną śrubę w samochodzie… Bez technologii przemysłu 4.0 traceability byłaby w zasadzie niemożliwa w zakładach wytwarzających setki tysięcy pojazdów rocznie... Pamiętajmy przy tym, że samochód spalinowy składa się przeciętnie z około 12 000 części.

Po pandemicznym szoku nastąpiło przyspieszenie. Ale logistyka wygląda dziś inaczej.

Ze względu na długość i złożoność swoich łańcuchów dostaw motoryzacja była też jednym z przemysłów, które najmocniej ucierpiały wskutek wywołanych pandemią przerw w dostawach wyrobów z Azji, głównie Chin - nie wspominając już o kryzysie półprzewodnikowym.

Grzegorz Stępień, dyrektor fabryki Varroc Lighting Systems w Niemcach (Lubelskie) wskazuje jednak, że niespodziewane zdarzenia, owe czarne łabędzie, która przysiadły na poletku „motoryzacja”, paradoksalnie okazały się twórcze, przyspieszyły zachodzące w tej branży przemiany.

- W ostatnich latach w motoryzacji staliśmy się specjalistami od rozwiązywania kryzysów. Pandemia drastycznie ograniczyła np. dostępność półprzewodników, a wojna w Ukrainie przerwała dostawy niektórych komponentów lub ich transport - ocenia.

Przyspieszenie procesów digitalizacji zauważyła także Stefanie Hegels, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

- Posiadamy w pełni zautomatyzowany monitoring stanów magazynowych, co umożliwia nam reagowanie na bieżące potrzeby fabryki i rynku poprzez angażowanie się w rozmowy z naszymi dostawcami - twierdzi Hegels.

Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach, przyznaje, że systemy wspomagania logistyki, zarządzania zapasami, które są bardzo ważne w czasie "normalnej" produkcji w momencie, gdy dochodzi do ryzyka zatrzymania pracy zakładu nabrały szczególnego znaczenia.

W przypadku produkcji naczep i przyczep proces ten jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy.

- Posiadamy także szeroką ofertę z wieloma możliwościami konfiguracji, które sprawiają, że często nasze produkty są unikatowe. Kluczowe jest zatem właściwe planowanie i zarządzanie procesem produkcji oraz jego kontrola na poszczególnych etapach. Niezbędny jest także ciągły kontakt z wieloma dostawcami surowców i komponentów - przypomina Piotr Kuś, wiceprezes, dyrektor generalny Wieltonu.

Według Tomasza Gębki precyzyjna świadomość tego, ile poszczególnych komponentów i w jakich wersjach posiadamy - zarówno w naszych magazynach, jak i w magazynach naszych dostawców, którzy pracują w systemie just-in-sequence (rozwinięcie systemu just-in-time: wykorzystuje kolejną zmienną – dostawę w odpowiedniej kolejności - przyp. red.) - ma ogromne znaczenie.

- Na podstawie tych informacji podejmujemy decyzje, czy i kiedy będziemy musieli zatrzymać produkcję i kiedy możemy ją ponownie uruchomić - twierdzi Gębka.

Kłopoty komponentami? Sprytni wygrywają, ale trzeba działać niestandardowo

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w fabrykach motoryzacyjnych na jednej linii spotykają się samochody z różnymi elementami wyposażenia, zależnymi m.in. od wersji silnikowej.

- Dzięki precyzyjnym danym, gdzie są części i w jakich wersjach, możemy się dowiedzieć, czy wspomniane elementy pasują do tych akurat nadwozi i wersji napędu, które już mamy na spawalni, lakierni i montażu - wyjaśnia Tomasz Gębka.

Z tego punktu widzenia wszystkie systemy wsparcia logistyki i magazynów nabierają szczególnego znaczenia.

Stefanie Hegels także podkreśla, że w przypadku problemów z płynnością dostaw rozwiązania takie jak możliwość symulacji produkcji na podstawie danych cyfrowych bardzo się przydały – „w szczególności w określaniu potrzeb i możliwości produkcyjnych (z uwzględnieniem dostępnych u nas czy u naszych dostawców komponentów)”.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego i świadomość tego, co mają w swojej dyspozycji różne zakłady tej samej firmy okazała się także bardzo ważna dla częstochowskich zakładów grupy ZF.

Krzysztof Gablankowski, dyrektor Zakładu Elektroniki w ZF Automotive Systems Poland Częstochowa podkreśla, że firma wykorzystuje wiele komponentów stosowanych w urządzeniach powszechnego użytku.

- Czasem musieliśmy o nie walczyć... Walczyć, bo w motoryzacji nie sposób iść na kompromisy jakościowe w postaci zgody na wykorzystywanie komponentów niższego rzędu - jest przekonany.

W tym wypadku pomocne okazały się także MRP (ang. Material Requirements Planning; planowanie zapotrzebowania materiałowego), opracowane wspólnie z innymi zakładami z grupy ZF, które umożliwiały wymienianie się komponentami między zakładami po to, by optymalnie nimi zarządzać.

- Zdarzało się bowiem, że w jednym miejscu były zapasy na kilka tygodni, a w innym - raptem na kilka dni. W takich sytuacjach dochodziło do wymiany komponentów. Nadal robimy to w bardzo efektywny sposób - zapewnia Gablankowski.

Kiedy brakuje ludzi… Ale decyduje efektywność i konkretne korzyści

Pandemia zwiększyła także atrakcyjność idei zrobotyzowania tych linii produkcyjnych, na których obecnie przeważa praca manualna, bo to zmniejszyłoby zależność produkcji od takich zjawisk (i ich skutków), jak lockdown czy kwarantanna. Sprawa braku pracowników pojawia się zresztą nie tylko w związku ze światową epidemią. W niektórych obszarach i bez kwarantanny brakuje ludzi do pracy. Jednym z nich jest spawanie.

- Spawacze to bardzo wymagający zawód i trudno pozyskać dobrze wykwalifikowanych kandydatów. Niewiele osób obecnie szkoli się w tym zawodzie, a część starszych, doświadczonych spawaczy wyjechała do pracy za granicę - mówi Dariusz Michalak, wiceprezes Solaris Bus & Coach.

Solaris zatem już od 2010 roku wprowadza automatyzację w dziedzinie spawania, gdzie wykonuje się moduły powtarzalne, wykorzystywane w wielu różnych wersjach pojazdów.

- Jednym z powodów jest wyższa wydajność stanowisk zrobotyzowanych. Z drugiej strony: jakość i powtarzalność jest łatwiejsza do utrzymania w przypadku procesów zautomatyzowanych. W tym roku budujemy duże zrobotyzowane stanowisko dla obszarów dużych gabarytów, na którym będzie spawana cała grupa podłogowa - deklaruje.

Tomasz Gębka zaznacza jednak, że zwiększona w pandemii atrakcyjność robotyzowania stanowisk nie oznacza ustawienia z dnia na dzień wszędzie robotów.

- Powiedziałbym raczej, że może trochę przyspieszyliśmy pewne kroki, jesteśmy bardziej zdeterminowani, by je wykonać, ale to trend, za którym podążamy od lat. W tym wypadku podstawą stała się optymalizacja procesów produkcyjnych, która zwiększa konkurencyjność kosztową. Sięgamy po automatyzację i robotyzację rzecz jasna tam, gdzie rzeczywiście zapewnia to poprawę konkurencyjności - wyjaśnia Gębka.

Powtarzalna jakość to podstawa. Ale robotyzacja to pierwszy krok do industry 4.0

Także Wielton podkreśla, że robotyzacja procesów spawalniczych, ale także malowania i lakierowania, pozwala zagwarantować wysoką jakość produktów. Firma wskazuje jednak jeszcze jeden powód do zwiększenia wykorzystania robotów – koszty.

- Biorąc pod uwagę duży wzrost kosztów pracy, rozważamy podwojenie albo nawet wielokrotne zwiększenie liczby robotów w naszym zakładzie w ciągu dwóch lat - tak, aby proces produkcyjny był tańszy, bardziej powtarzalny i jakościowo lepszy - planuje Piotr Kuś, wiceprezes, dyrektor generalny Wieltonu.

Wskazuje on, że koszty pracy wykonywanej przez człowieka i robota zaczynają plasować się na podobnym poziomie. Nie chodzi przy tym tylko o automatyzację samej linii produkcyjnej. Firma analizuje także możliwość digitalizacji zakładu.

- Zaczęliśmy podróż w kierunku szeroko pojętego przemysłu 4.0... Modernizujemy i rozbudowujemy naszą infrastrukturę IT, by w perspektywie kolejnych miesięcy wprowadzić automatyzację przepływu informacji - informuje menedżer Wieltonu.