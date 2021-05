Litowy gigant stawia na recykling. Rynek czeka skokowy wzrost

Amerykańska firma Albemarle, drugi na świecie producent litu, poinformowała o zwiększeniu inwestycji w recykling zużytych baterii samochodowych. W najbliższych latach przybędzie ich skokowo – pierwsze generacje masowo wytwarzanych aut elektrycznych dobiegają końca eksploatacji. W roku 2035 do recyklingu mają trafić aż 4 mln ton akumulatorów.

Myślenie o recyklingu trzeba zaczynać już przy produkcji baterii

Northvolt zaczął współpracę w dziedzinie recyklingu także z firmą Hydro, wytwarzającą aluminium. Obydwa przedsiębiorstwa budują w Norwegii zakład recyklingu baterii samochodowych, który ma zacząć działać jeszcze w 2021 roku i przetwarzać 8 000 ton akumulatorów litowo-jonowych rocznie. Aluminium z zestawów bateryjnych ma trafiać do zakładów Hydro, natomiast tzw. czarna masa - zawierająca lit, magnez, nikiel i kobalt - do Northvolt.Volkswagen podaje, że ważący 400 kg zestaw modułów bateryjnych zawiera 126 kg aluminium, 71 kg grafitu, 41 kg niklu, 37 kg elektrolitu, 22 kg miedzi, 21 kg plastiku, 12 kg manganu, po 9 kg kobaltu i elementów elektronicznych, 8 kg litu i 3 kg stali.Konsorcjum, które ma zbudować demonstracyjny zakład recyklingu baterii z samochodów elektrycznych, założyły także Renault, Solvay i Veolia.Kilka dni temu Ultiun Cells LLC (spółka General Motors i LG Energy Solutions) oraz zajmująca się recyklingiem firma Li-Cycle zawarły umowę o współpracy, mającą na celu doprowadzenie do odzyskiwania w całości zawartych w bateriach substancji. Myślenie o recyklingu ma się zaczynać już przy produkcji baterii, które mają mieć modułową budowę, ułatwiającą demontaż i odzyskiwanie surowców.