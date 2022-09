Londyński startup chce wyłapywać mikroplastik z opon

Startup Tyre Collective wynalazł urządzenie, które pozwala wyłapywać zanieczyszczenie generowane przez opony pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciężarówki czy autobusy.

Często zapominamy, że transport generuje zanieczyszczenie powietrza nie tylko poprzez emitowanie zanieczyszczeń z rury wydechowej, ale także w wyniku ścierania się opon w trakcie jazdy.



Każdy pojazd emituje małe cząsteczki plastiku w wyniku tarcia opony o nawierzchnię. Mikrocząsteczki przenikają następnie do powietrza, gleby, wody, w tym do oceanów.

Według Międzynarodowego Związku na Rzecz Ochrony Przyrody zanieczyszczenia pochodzące z opon pojazdów są drugim, największym źródłem mikroplastiku zanieczyszczającego oceany. Rocznie są one odpowiedzialne za powstanie 81 kg zanieczyszczenia mikroplastikiem, gdzie 23 kg generują Indie, a 4,7 kg Stany Zjednoczone.



Elektryfikacja transportu może dodatkowo wzmóc problem, ponieważ samochody elektryczne są cięższe niż spalinowe i szybciej się rozpędzają, co powoduje mocniejsze ścieranie się opon, niż w przypadku tradycyjnych pojazdów. Będą one zużywać opony znacznie szybciej niż samochody spalinowe. Szacuje się, że może to być nawet o 20 procent więcej na przejechany kilometr.

Na razie jedynym rozwiązaniem na ograniczenie zanieczyszczenia emitowanego przez opony jest łagodniejsza i wolniejsza jazda. Ponadto nadal nie wiadomo dokładnie, jak te zanieczyszczenia mogą być groźne dla środowiska i w jakie reakcje chemiczne wchodzą z innymi substancjami.



Startup Tyre Collective ma jednak urządzenie, które na razie roboczo nazwał „pudełkiem,” a które ma pomóc wyłapywać szkodliwe mikrocząsteczki. „Pudełko” składa się z elektrostatycznych płyt i umieszczone jest na podwoziu między kołami. W warunkach laboratoryjnych startupowi udało się ograniczyć zanieczyszczenie o 60 procent, jednak w warunkach drogowych usunięcie zanieczyszczeń może być większym wyzwaniem.

Londyński startup chce ulepszyć swoje urządzenie, a następnie produkować je na masową skalę umieszczając na podwoziu autobusów czy aut elektrycznych, by koniec końców spełniało podobną funkcję jak katalizator spalin, umieszczony w rurze wydechowej pojazdów.



