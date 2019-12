Lotos i Toyota stawiają na wodór

Grupa Lotos oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. Jej istotą jest wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru w Polsce, która powstać ma już w 2021 roku.

- Jako Grupa Lotos poszukujemy najlepszych partnerów, którzy pozwalają nam się rozwijać technologicznie. Tak też traktujemy współpracę z Toyotą w temacie wodoru. W 2021 roku będziemy jako pierwsi w Polsce produkować wodór o bardzo wysokiej czystości. Do tego czasu na pierwszych dwóch naszych stacjach chcemy też zbudować punkty ładowania samochodów tym paliwem, zaś Toyota jest jednym z dostawców, który takie samochody posiada. Chcemy upewnić się, że to, co przygotujemy, będzie spełniało wymogi rynkowe - mówi Marian Krzemiński, wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji.

List intencyjny stanowi początek prac, które zakończyć ma szczegółowa umowa o współpracy. Zgodnie z deklaracjami, dokument taki ma powstać do końca I półrocza 2020 r. Równolegle, obie firmy zadeklarowały chęć współdziałania na rzecz promocji technologii opartych na wodorze, określanego przez specjalistów jako paliwo przyszłości.



- Nasza firma produkuje samochód Toyota Mirai. „Mirai” po japońsku oznacza „przyszłość”, zatem sama nazwa określa stosunek marki do samochodów zasilanych wodorem. W powszechnym zastosowaniu są także autobusy miejskie o zasięgu 400 kilometrów, a również istnieją konstrukcje ciężarówek, samolotów a nawet rowerów, wózków widłowych i statków. Mamy dziś możliwość jeżdżenia, pływania i latania pojazdami napędzanymi wodorem. Są to pojazdy w pełni funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i - co ważne - przyjazne dla środowiska - podkreśla Andrzej Szałek, doradca zarządu Toyota Motor Poland.