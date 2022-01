Ludzie częściej kupują elektryki, bo innych aut brakuje

Zamiast dyskutować o możliwych technologiach, producenci powinni angażować się w badania, by dostarczyć możliwie szeroką gamę niskoemisyjnych rozwiązań. To klienci powinni zdecydować, jaka technologia jest dla nich najlepsza – uważa Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland. I dodaje, że obecnie część klientów może wybrać samochody zeroemisyjne z powodu braku innych.

Chcemy zapewnić coraz większą liczbę praktycznych i przystępnych cenowo pojazdów o zerowej emisji. Patrząc jednak na globalne wyzwanie, wiemy, że istnieje wiele regionów i krajów, w których rozwój infrastruktury i zapewnienie dostępu do rozwiązań zeroemisyjnych potrwają dłużej niż do roku 2040.Dlatego ważne jest, aby dostarczyć możliwie szeroką gamę wydajnych, niskoemisyjnych rozwiązań, dostosowując je do tempa rozwoju poszczególnych rynków w ich drodze do neutralności węglowej.- Toyota ma wszystkie obecnie dostępne technologie: napędy hybrydowe, elektryczne na baterie i wodór, ale finalnie to klienci zdecydują, jaka technologia jest dla nich najlepsza.Jeśli chodzi o emisyjność pojazdów, powinniśmy patrzeć na całość procesu wytwarzania energii. Jeżeli np. prąd do samochodów elektrycznych wytwarzany jest ze źródeł wysokoemisyjnych, to czy samochód zasilany takim prądem będzie ekologiczny?W związku z tym chcemy dostarczać takiej technologii, która w całym łańcuchu zarządzania energią - od źródła wytwarzania energii po użytkownika pojazdu - zapewni najmniejszą emisyjność.