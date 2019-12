Ludzie i maszyny. Bezpieczeństwo pierwszych zależy od sprawności drugich

Wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość związana z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które dotyczy nie tylko ludzi, ale również budynków oraz maszyn. Zaniedbania w tym zakresie mogą przynieść olbrzymie straty. - Przekonanie, że warto inwestować w ten obszar to nie tylko kwestia wymagań prawnych, ale i współczesny trend rynkowy - tłumaczy Tomasz Żurawik, kierownik ds. rozwoju usług technicznych w TÜV NORD Polska.

- Dla nas to stosunkowo nowa usługa. Dyrektywa maszynowa obowiązuje 10 lat, a wcześniej obowiązywały podobne przepisy, które zastąpiła. Realizacja usług z tego obszaru to nasza odpowiedź na trend i pojawiające się coraz częściej oczekiwania klientów.- Przeprowadziliśmy ocenę zgodności w dużym centrum dystrybucyjnym znanej firmy pod Łodzią. Aktualnie współpracujemy z jednym z wiodących operatorów logistycznych. Nasze zainteresowanie budzi także branża automotive, w której linie produkcyjne są często przebudowywane, a to za każdym razem wymaga przeprowadzenia procedury zgodności.- Od kilku tysięcy złotych, gdy w grę wchodzą dwie, trzy wizyty w zakładzie, zebranie danych i ich ocena, do kilkunastu tysięcy lub więcej, gdyby taką usługę zamówił zakład dysponujący dużą liczbą maszyn i linii technologicznych.Czytaj także: "Mądry Polak po szkodzie". Oni odeślą to porzekadło do lamusa - Zgadza się. Jest to efekt rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z października 2018 r., wprowadzającego na eksploatujących wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, m.in. suwnic i dźwigów osobowych lub towarowych. W przedsięwzięciu chodzi o ocenę ogólnego stanu i zużycia eksploatacyjnego, czyli parametrów mających wpływ na bezpieczeństwo.Podobnie jak w przypadku oceny zgodności maszyn, eksploatujący suwnice czy windy może samodzielnie przeprowadzić ocenę i jej wynik przedstawić dozorowi UDT. Może też zwrócić się z tym do kompetentnej jednostki, która taką ocenę dla niego przeprowadzi i udokumentuje odpowiednim raportem.- Pierwotnie termin miał upłynąć z końcem tego roku, ale przedłużono go do końca pierwszego kwartału 2020 r. Nie można przy tym wykluczyć kolejnego przesunięcia, bo liczba urządzeń do przebadania jest bardzo duża. Określenie resursu urządzenia jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku braku dokumentu podczas okresowej kontroli UDT dana winda czy suwnica może nie przejść pozytywnie przeglądu.- Śledzenie i rejestracja stopnia wykorzystania resursu ma na celu nie tylko rejestrację historii głównych parametrów eksploatacji, ale też uchwycenie momentu, w którym urządzenie należy poddać przeglądowi specjalnemu, aby uniknąć awaryjnego zatrzymania. Spełnienie wymagań to z jednej strony spełnienie wymogu prawnego, ale i potwierdzenie bezpieczeństwa pracy maszyn, a tym samym bezpieczeństwa ludzi je użytkujących. W kwestiach strategicznych ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków oraz przerwania ciągłości realizowanego procesu. Dokument to już efekt końcowy realizacji zadania. Zdecydowanie zalecam poważne potraktowanie tego tematu.* * *TUV NORD jest globalną jednostką działającą w obszarze TIC (Testing, Inspection, Certification)