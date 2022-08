Luksusowe auta mają się znakomicie. Ferrari podnosi całoroczne prognozy

Producent samochodów sportowych Ferrari w II kwartale tego roku osiągnął historycznie wysokie wyniki finansowe. Sprzedaż aut wzrosła o 28,7 procent, a zysk netto wyniósł 251 milionów euro i był wyższy o 22 procent. Dzięki bardzo dobrej koniunkturze i dużemu zainteresowaniu ze strony klientów podniesiono prognozy przychodów na ten rok o 100 milionów euro, tj. do 4,9 miliarda.

Producent luksusowych samochodów sportowych notowany na giełdzie w Mediolanie, włoska firma Ferrari podniosła całoroczne prognozy przychodów i zysków po opublikowaniu rekordowych wyników za II kwartał 2022 roku.

Od kwietnia do końca czerwca tego roku firma sprzedała 3455 samochodów, co oznacza wzrost w stosunku do porównywalnego kwartału 2021 roku o 28,7 procent. Przychody przekroczyły 1,4 miliarda euro, a zysk netto był większy o 22 procent i wyniósł 251 milionów euro.

- Jakość pierwszych sześciu miesięcy tego roku i stabilność działalności pozwalają nam zrewidować w górę prognozy na 2022 rok we wszystkich parametrach- powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Ferrari Benedetto Vigna.

Oznacza to, że przychody będą wyższe o 100 milionów euro wobec szacunków z początku roku i przekroczą 4,9 miliarda euro, skorygowana EBITDA wyniesie 1,70-1,73 miliarda euro w stosunku do planowanych 1,65-1,70 miliarda. Zgodnie w przyjętą strategią w 2026 roku obroty przekroczą 6,7 miliarda euro, choć obecnie wydaje się, że są to bardzo ostrożne szacunki.

Podstawą do takich twierdzeń jest największa w historii liczba zamówień na nowe samochody. Spółka nie ujawnia szczegółów, ale w praktyce oczekiwanie na wymarzony model wydłużyło się o ponad pół roku.

Ferrari w 2030 roku będzie oferować 80 procent swoich aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym.