MA Polska uzyskała kredyt w PKO BP

PKO Bank Polski udzieli firmie motoryzacyjnej MA Polska kredytu w wysokości 24 mln euro, a KUKE obejmie gwarancją spłaty 80 proc. wartości tego zobowiązania - poinformował bank. Firma będzie mogła wyprodukować elementy dla nowych modeli aut, które zjadą z taśm zakładu w Tychach - dodano.

MA Polska działająca w branży motoryzacyjnej, dzięki gwarantowanemu przez KUKE kredytowi z PKO Banku Polskiego "sfinansuje inwestycję o wartości ponad 150 mln zł służącą produkcji elementów dla nowych modeli samochodów, które zjadą z taśm zakładu Stellantis w Tychach.

Bank podał, że części samochodowe to polski hit eksportowy, dający nam 5. pozycję w tej kategorii wśród krajów Unii Europejskiej.

Najnowsza inwestycja warta ponad 150 mln zł zakłada zakup linii produkcyjnych i montażowych elementów stalowych, które będą wykorzystywane następnie w procesie montażu trzech nowych modeli produkowanych w zakładach Stellantis Tychy.

"PKO Bank Polski udzieli kredytu w wysokości 24 mln euro, a KUKE obejmie gwarancją spłaty 80 proc. wartości tego zobowiązania w ramach dostępnych od ubiegłego roku gwarancji ubezpieczeniowych kredytów przeznaczonych na finansowanie inwestycji krajowych generujących eksport. Obie instytucje podpisały umowę obejmującą współpracę w zakresie instrumentów finansujących działalność i inwestycje eksporterów" - wskazał bank.

"Pomimo pandemii i wywołanych przez nią kłopotów z łańcuchami dostaw, co bardzo mocno uderzyło w przemysł samochodowy w skali całego świata, krajowe firmy ciągle inwestują w swój rozwój i dostosowywanie się do wymagań rynku związanych m.in. z przechodzeniem na elektromobilność. Najnowszym przykładem jest tyska firma MA Polska - należąca do globalnego koncernu CLN Group, która dzięki finansowaniu z PKO Banku Polskiego i KUKE zakupi nowe linie produkcyjne, wzmacniając znacząco swój potencjał wytwórczy i możliwości eksportowe" - wskazał bank.

Jak dodano, firma ta od lat dostarcza elementy nadwozi oraz inne części i akcesoria do największych koncernów samochodowych.

PKO Bank Polski posiada aktywa o wartości 422 mld zł. Bank w I kwartale 2022 r. wypracował 1,4 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,3 mln klientów.

KUKE od ponad 30 lat ubezpiecza transakcje polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.