Mahle zmniejsza koszty silników elektrycznych

Mahle zbliża się do wyeliminowania ze stosowanych w samochodach silników drogich i problematycznych magnesów stałych. Koszty elektrycznych aut spadną. Rosnące zapotrzebowanie na magnesy stałe ze strony motoryzacji napędza rynek trudno dostępnych metali ziem rzadkich. W najbliższej pięciolatce może się on podwoić.

Ceny aut mogłyby spaść

Według szacunków serwisu Market and Market w ubiegłym roku wartość globalnego rynku metali ziem rzadkich spadła ze względu na wywołane przez epidemię zawirowania w produkcji, przede wszystkim motoryzacyjnej. Obecnie jednak rynek czeka kilkuletni okres wzrostu. Wartość rynku metali ziem rzadkich zwiększy się z 5,3 mld dolarów w tym roku do 9,6 mln euro w roku 2026. To przede wszystkim wynik wzrostu popytu w krajach Azji i Pacyfiku, czyli de facto głównie w Chinach i Japonii. Kolejnym rynkiem tych metali mają być Stany Zjednoczone. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR na nadchodzącą pięciolatkę ma wynosić 12,3 proc.Nie można jednak zapominać o Europejskim Zielonym Ładzie, który w drodze do neutralności klimatycznej ma mocno wspierać elektromobilność która skokowo zwiększa zapotrzebowanie na silniki elektryczne. Z drugiej strony rośnie także zapotrzebowanie na silniki elektryczne i baterie w innych dziedzinach – rośnie sprzedaż elektronarzędzi, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, budowa turbin wiatrowych.Czytaj także: Drogo i nie zawsze eko. Kto zapłaci za mocne tempo elektryfikacji? Zmniejszenie zapotrzebowania na magnesy mogłoby wpłynąć na ograniczenie, czy raczej zmniejszy rozwój wydobycia metali. Z drugiej strony może mieć także bezpośredni wpływ na ceny samochodów elektrycznych, a tym samym ich popularność.Magnesy stanowią znaczną część kosztów silników elektrycznych i zrezygnowanie z nich pozwoliłoby na poważne obniżenie kosztów – mówi Łukasz Maliczenko.