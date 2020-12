Małe i średnie firmy nie rezygnują z zakupu samochodów

25 proc. małych i średnich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy kupi przynajmniej jeden samochód. Najpopularniejszą metodą finansowania zakupu firmowego auta będzie w przyszłym roku leasing (58 proc.), zaś kupno za gotówkę deklaruje 28 proc. firm.

Firmy nie rezygnują z kupna samochodów

Większość kupi nowy samochód

Zróżnicowany budżet

Niemal wszystkie badane przedsiębiorstwa planują zakup maksymalnie 5 samochodów: 58 proc. zamierza powiększyć park maszyn o jedno auto, a 40 proc. kupi od 2 do 5 pojazdów.– Przedsiębiorcy oceniają, że pandemia nie wpływa negatywnie na ich nastroje związane z zakupem samochodów. To bardzo ważna informacja dla polskiego rynku motoryzacyjnego - mówi Daria Zielaskiewicz, dyrektor Departamentu Marketingu i Brand Managementu w Volkswagen Financial Services.Jednocześnie jest to naturalny kierunek w zmienionej biznesowej rzeczywistości.- Z jednej strony, firmy walczą o utrzymanie się na rynku i odzyskanie jak najwyższego poziomu sprzedaży towarów i usług, a samochód dla większości branż jest do tego niezbędnym narzędziem. Z drugiej strony – auto to najbezpieczniejszy środek transportu ze względu na możliwość izolacji od otoczenia – dodaje Daria Zielaskiewicz.Jakie samochody planują kupić polskie firmy? Zdecydowana większość ankietowanych (80 proc.) zamierza nabyć nowe auto, a zaledwie co piąta wybierze używane.Duża popularność pojazdów fabrycznie nowych jest zrozumiała: samochód w firmie ma za zadanie pracować, musi więc być w pełni sprawny, a przy tym relatywnie tani w utrzymaniu. Auto z salonu dealerskiego ma gwarancję producenta i rzadsze interwały przeglądów, a przy tym jest zwykle wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym bardziej oszczędny silnik niż w starszych modelach. To daje poczucie niezawodności samochodu i ogranicza koszty.– Czego firmy oczekują po samochodzie? Pełnej mobilności. Biorąc samochód w leasing – na przykład na 3 lub 4 lata – przedsiębiorcy zapewniają sobie spokojny sen, ponieważ jest to okres, w którym sprawność auta jest największa, a koszty jego eksploatacji, przeglądów czy napraw są najniższe. – wyjaśnia Daria Zielaskiewicz.Dla firm ograniczanie kosztów jest jednym z biznesowych celów.- W badaniu znajdujemy potwierdzenie: 60 proc. ankietowanych oczekuje dołączenia do finansowania leasingiem pakietu serwisowego, jako najważniejszej usługi dodatkowej. – uzupełnia Daria Zielaskiewicz.Jaki budżet ankietowane firmy planują przeznaczyć na zakup samochodów? Niemal połowa (44 proc.) deklaruje zakup auta z przedziału 50-100 tys. zł, a 26 proc. zaakceptuje o 50 tys. więcej. Prawie ¼ (24 proc.) ankietowanych przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdecyduje się na auto kosztujące powyżej 200 tys. zł.– Z naszego doświadczenia wynika, że biznesowi nabywcy w dużej mierze wybierają lepiej wyposażone samochody, szczególnie przy leasingu z niskimi ratami. Wówczas koszt dodatkowych pakietów, wyższej wersji (na przykład z mocniejszym silnikiem) lub pojedynczych elementów doposażenia, w przypadku takiego finansowania rozkłada się na miesięczne raty. W firmowym budżecie jest więc mało odczuwalny, a na co dzień daje więcej komfortu i przyjemności w korzystaniu z samochodu - podkreśla Daria Zielaskiewicz.Wysoki odsetek przedsiębiorców chcących kupić auta z wyższej półki cenowej zdecydowanie odróżnia firmy od nabywców indywidualnych.Z badań przeprowadzonych na zlecenie Volkswagen Financial Services w listopadzie 2020 r. wśród osób prywatnych wynika, że aż 83 proc. z nich planuje zmieścić się w budżecie nieprzekraczającym 50 tys. zł.- Taka różnica w odpowiedziach klientów prywatnych i firmowych wynika z zasobności portfela, ale i z rodzaju samochodów. Klienci prywatni celują w pojazdy używane, a firmy – w nowe, wskazują wyniki badania. Dodatkowo przedsiębiorstwa zwykle kupują droższe auta, korzystając m.in. z możliwości odliczenia podatku VAT. Osoby prowadzące biznes przekonały się już także do leasingu z niskimi ratami, którego atuty indywidualni kupujący dopiero poznają – wyjaśnia Daria Zielaskiewicz.Badanie zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services. Pod koniec listopada 2020 roku ponad 200 decydentów odpowiedzialnych za zakup samochodów w firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedziało na pytania dotyczące nie tylko aktualnej oceny sytuacji gospodarczej kraju i własnej sytuacji finansowej, ale i wpływu pandemii na ich plany związane z zakupem samochodu dla firm.