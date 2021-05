Marcin Korolec: elektryfikacja transportu drogowego może napędzić rozwój

– Od początku transformacji klimatycznej jedynym obszarem, w którym nadal rosną emisje GHG, jest transport, w tym drogowy. Bez radykalnych zmian w tym sektorze UE nie osiągnie przyjętego celu ograniczenia do 2030 r. emisji o 55 proc. Komisja Europejska przedstawi propozycje regulacji, by zacząć dyskutować o konkretach – mówi Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

W ślad za tym i polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Są w nim przepisy np. o wprowadzeniu stref czystego transportu w miastach. Taki akt prawny może wspomóc procesy zmniejszania emisji GHG przez transport, eliminując z części ruchu miejskiego najbardziej emisyjne samochody spalinowe. To interesująca i ważna propozycja.- Organizacje pozarządowe uzgodniły wspólne stanowisko, zgłaszając uwagi do szeregu spraw, np. szalenie ważna jest zmiana obowiązujących przepisów o strefach czystego transportu w miastach. Ustawa została przyjęta w 2018 r., lecz dotychczas nie powstała żadna strefa.- Ponieważ przyjęto w ustawie zbyt ambitne oraz nieżyciowe założenia i cele. Na przykład definiuje ona, że te strefy są dostępne wyłącznie dla pojazdów EV, a co jest już dziwne – także tych o napędzie gazowym.Zdaniem organizacji pozarządowych należy, tak jak to ma miejsce w wielu krajach Europy, definiować strefy czystego transportu jako rejony dopuszczające samochody mniej emisyjne niż spalinowe, lecz niewyłącznie EV. Bo jest ich po prostu zbyt mało na rynku.- Tak, na pewien okres, np. 2-3 lata, należałoby wprowadzić system zachęt, później pewnie będzie niepotrzebny. Prostym rozwiązaniem promocji czystego transportu, leżącym w zasięgu polskiego rządu, jest odpowiednia polityka podatkowa. A najprostszym sposobem – w miejsce dyskutowanego od wielu lat i zapowiadanego, już mitycznego, systemu jakichś dotacji lub wsparcia dla kupujących EV – byłaby rezygnacja dla nich z podatku VAT. Niepotrzebna też będzie armia kontrolerów sprawdzających, czy ktoś jest uprawniony do zakupu, złożył prawidłowo wniosek i na prawidłową sumę dotacji.Po prostu w salonie samochodowym, auto byłoby bez podatku. System taki sprawdza się w Norwegii, która ma relatywnie najwięcej EV w użytkowaniu.- Sprawa jest podwójnie negatywna. W Polsce brakuje zachęt do kupna EV, więc są one u nas droższe, niż w bogatszych krajach zachodniej Europy. Z kolei płytki popyt powoduje, że producenci EV traktują Polskę jako marginalny lub przypadkowy rynek, kierując ich podaż na inne rynki, przez co i czas oczekiwania na nie jest w Polsce dłuższy. To może być dodatkowy powód zniechęcający do ich kupna.- Mamy dziś bardzo ożywioną dyskusję między politykami rządowymi i opozycji, w jaki sposób wykorzystać środki Krajowego Planu Odbudowy. Naturalnym i pożądanym sposobem byłoby sfinansowanie z tej ogromnej puli miliardów złotych pomocy unijnej, za czym mam nadzieję polscy politycy zagłosują, wsparcia sprzedaży EV i rozbudowy infrastruktury ładowania . Nie może być to przywilejem tych, którzy mają własny parking lub garaż, pozostawiając na marginesie mieszkańców domów wielorodzinnych.- Nie ma ciągle takiego programu. Natomiast nadal uważam, że elektryfikacja transportu drogowego może być motorem rozwoju gospodarczego. Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, którą kieruję, razem z Cambridge Econometrics obliczyła, że użytkownicy samochodów w Polsce wydają na paliwa 12 mld euro rocznie.Oszacowaliśmy też, że jeżeli byśmy zmienili je wszystkie na napęd elektryczny, to wydatki zmniejszyłyby się do 4 mld euro. Cała różnica zostałaby w kieszeni polskich konsumentów i przedsiębiorców. Ci ostatni mogliby te oszczędności przeznaczyć na konsumpcję, czyli de facto stworzyć nowe miejsca pracy.- Nie. Prąd wytwarzamy w kraju, a paliwa kopalne musimy importować, głównie z krajów niedemokratycznych. Także więc powody ekonomiczne, ekologiczne, ale i polityczne przemawiają za tym, że powinniśmy także w Polsce przyspieszyć transformację na rynku samochodów, przynajmniej osobowych i dostawczych.- Takie pozornie atrakcyjne opinie czy figury retoryczne przedstawia lobby paliwowe i część lobby tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Wspomniana federacja T&E przytacza trafny kontrargument – jaki jest wsad potrzebny do produkcji baterii wysokiego napięcia (nieco ponad 30 kg), a ile ton ropy naftowej lub benzyny spali samochód spalinowy w cyklu życia. To są kompletnie inne wartości.A jeżeli chodzi o polski miks energetyczny - wystarczą dwa zdania. Już chyba nikt w Polsce nie wierzy, włącznie z ministrem aktywów państwowych, że jest przyszłość dla energetyki z tak dużym udziałem węgla.Drugi argument: samochód spalinowy przez 10 lat będzie emitował tyle samo CO2 lub więcej (w miarę zużycia silnika), natomiast elektryczny będzie z każdym dniem powodował mniejszą emisję pośrednią, ponieważ w miksie energetycznym rośnie udział odnawialnych źródeł energii.- Następuje zmiana polegająca na tym, że coraz więcej menedżerów i właścicieli firm rozumie, że jeżeli mają walczyć o przewagi konkurencyjne na najbogatszych na świecie rynkach krajów OECD, to nie mają alternatywy. Muszą przestawiać się na funkcjonowanie bardziej przyjazne dla środowiska i klimatu.Nie tylko ze względu na to, że będą wprowadzane kolejne regulacje UE (a będą), karzące za emisje GHG, lecz i dlatego, że konsumenci w krajach OECD oczekują mniejszego śladu węglowego w nabywanych dobrach. Oczekują, że produkty będą wytwarzane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. W ślad za tym zmiany będą przyspieszać.- Metodologia jest z pewnością dużym wyzwaniem, choć są międzynarodowe i krajowe standardy w tym zakresie. Sądzę, że nie ma jeszcze dostatecznej presji w wielu firmach na takie autoprezentacje, dlatego część z nich stosuje działania zastępcze, greenwashingu („zielonego” mydlenia oczu).Ale od kilku lat sytuacja się poprawia. Jestem optymistą, że za dalsze 2-3 lata Zielony Indeks będzie bardziej powszechny.