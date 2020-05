Marcin Korolec: Przerwijmy polskie błędne koło. Obietnicami rząd zamroził rynek

– Na razie uważam, że będziemy mieć prawdopodobnie organiczny wzrost rynku elektromobilności - jak to się dzieje dzisiaj. Chyba że zostanie wprowadzony system wsparcia, o którym mowa już ponad dwa lata. Jeśli nie - musimy czekać, aż po prostu nastąpi naturalne wyrównanie ceny samochodów spalinowych i samochodów elektrycznych. I wtedy już nikt nie będzie kupował starych aut – mówi Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, minister środowiska w latach 2011-2013.

Marcin Korolec podkreśla, że w Europie historia sprzedaży samochodów elektrycznych zaczęła się tak naprawdę wraz z europejskim rozporządzeniem regulującym „dopuszczalne limity emisji CO2 z rury wydechowej”. Te przepisy, jak mówi Marcin Korolec, zmusiły - i będzie dalej zmuszać - producentów samochodów w Europie, żeby na rynku pojawiły się samochody elektryczne.– To rozporządzenie jest tak skonstruowane, że producenci po prostu muszą nam sprzedawać samochody elektryczne. W związku z tym, że w Polsce nie istnieje system wsparcia, są one głównie sprzedawane w innych krajach Europy – mówi Marcin Korolec. I dodaje: – Trzeba utrzymać wspomniane rozporządzenie dotyczące emisji CO2 samochodów i w czasach kryzysu, i w czasach wychodzenia z kryzysu gospodarczego. To pierwszy konieczny warunek, by samochody elektryczne w Polsce się pojawiały – dodaje Marcin Korolec.Drugi warunek sprzyjający rozwojowi elektromobilności to - zdaniem Marcina Korolca - spadek cen aut elektrycznych. Wskazuje on, że takich samochodów będzie na rynku coraz więcej i w związku z tym będą one taniały w naturalny sposób.– Średnio co roku koszt baterii do samochodu elektrycznego tanieje mniej więcej o 25 proc., więc przewiduje się, że zrównanie ceny samochodów nowych spalinowych i elektrycznych w ogóle na świecie nastąpi być może w okolicach 2023 roku – mówi Marcin Korolec.– Na razie uważam, że będziemy mieć prawdopodobnie organiczny wzrost rynku elektromobilności - jak to się dzieje dzisiaj. Chyba że zostanie wprowadzony system wsparcia, o którym mowa już ponad dwa lata. Jeśli nie - musimy czekać, aż po prostu nastąpi naturalne wyrównanie ceny samochodów spalinowych i samochodów elektrycznych. I wtedy już nikt nie będzie kupował starych aut – uważa Marcin Korolec.Informuje przy tym, że - niejako wchodząc w lukę, którą jego zdaniem sprowokował rząd - Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych zaproponowała Ministerstwu Klimatu wiele małych zmian podatkowych, które spowodują, że użytkowanie samochodów elektrycznych stanie się bardziej korzystne - także w porównaniu z eksploatacją samochodów spalinowych.– Ta propozycja jest, jak myślę, ciekawa dla ministra finansów, gdyż de facto jest neutralna, a może nawet pozytywna dla budżetu – mówi Marcin Korolec, zapowiadając publikację propozycji zmian podatkowych.