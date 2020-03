Marelli przedłuża przerwę w produkcji w zakładach w Sosnowcu i Bielsku

Wytwarzająca komponenty dla motoryzacji firma Marelli, mająca zakłady produkcyjne w Sosnowcu i Bielsku-Białej, poinformowała w czwartek o przedłużeniu okresu zawieszenia produkcji do 3 kwietnia. W związku z pandemią koronawirusa od początku tygodnia stoi większość europejskich fabryk firmy.

- Zawieszenie produkcji dotyczy wszystkich europejskich zakładów, z wyjątkiem kilku lokalnych przypadków, w których operacje będą kontynuowane na zmniejszoną skalę, zgodnie z potrzebami konkretnych klientów - poinformował w czwartek w komunikacie rzecznik spółki Maurizio Scrignari.



Rzecznik zapewnił, że spółka jest w kontakcie zarówno z klientami, jak i pracownikami, zachowując elastyczność i gotowość operacyjną fabryk.



Międzynarodowa firma Marelli, do ub. roku przez wiele lat działająca pod marką Magneti Marelli, ma w Polsce kilka zakładów produkcyjnych, zatrudniających w sumie ponad 3 tys. osób.



W fabrykach w Sosnowcu wytwarzane są m.in. lampy i reflektory samochodowe, systemy wydechowe, deski rozdzielcze i zderzaki, a także systemy zasilania paliwem oraz zbiorniki.



W fabryce w Bielsku-Białej powstają elementy zawieszenia samochodów i amortyzatory. Marelli należy do wiodących inwestorów w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.



W 2019 roku koncern Fiat Chrysler Automibiles sfinalizował sprzedaż włoskiego Magneti Marelli - w tym wszystkich polskich fabryk - na rzecz japońskiego CK Holdings za blisko 6 mld euro. W efekcie powstała nowa spółka o nazwie Marelli, posiadająca ok. 170 zakładów i centrów badawczo-rozwojowych na czterech kontynentach. Centrala koncernu mieści się w miejscowości Corbetta k. Mediolanu.



Marelli to kolejna duża firma motoryzacyjna w woj. śląskim, która zawiesiła produkcję w związku z pandemią koronawirusa. Do 10 kwietnia pracę wstrzymała zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób tyska fabryka FCA, nie pracują także m.in. zatrudniające łącznie ok. 2,8 tys. pracowników fabryki Grupy PSA: w Gliwicach (gdzie produkowany jest Opel Astra) i w Tychach (gdzie powstają silniki); produkcję znacząco ograniczył także tyski zakład firmy Lear Corporation.



Produkcję w Europie - również w polskich zakładach - zawiesiła Toyota. O wstrzymaniu pracy europejskich fabryk informowały ponadto Volkswagen i BMW.