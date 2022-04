Masowo spada produkcja i sprzedaż samochodów. Będzie coraz drożej

Producenci samochodów mają ogromne problemy z produkcją, w efekcie sprzedaż aut w UE masowo spada. Eksperci przewidują zły rok dla branży i poważne problemy dla klientów – wynika z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów.

Zakłócenia w łańcuchach dostaw i skutki wojny na Ukrainie spowodowały, że w marcu producenci samochodów odnotowali słabe wyniki sprzedaży. Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) liczba rejestracji nowych aut w UE spadła o jedną piątą w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku - do 844 187 pojazdów.

Według niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego (VDA) inne duże rynki również odnotowały w zeszłym miesiącu problemy. W USA, gdzie uwzględniane są również lekkie samochody dostawcze, sprzedaż zmniejszyła się o 22 proc., do 1,25 mln pojazdów, a w Chinach o 1,2 proc., do 1,82 mln.

Według ACEA i VDA problemy nasiliła rosyjska inwazja na Ukrainę. Spośród głównych rynków europejskich wyróżniają się Hiszpania i Włochy – każdy ze spadkami w marcu o ok. 30 proc. Znacznie gorsza była też sprzedaż we Francji (spadek o 19,5 proc.) i Niemczech (spadek o 17,5 proc.).

- W przypadku większości producentów zdolność dostarczania nowych aut jest znacznie ograniczona. Sytuacja nie ulegnie znaczącej poprawie przynajmniej do jesieni tego roku – ocenia Peter Fuss z firmy konsultingowej EY. - Wymiana dostawców z Ukrainy i Rosji zajmie trochę czasu, a brak chipów będzie miał negatywny wpływ na cały rok. Dla klientów oznacza to, że dostępność nowych samochodów pozostanie na razie ograniczona, czas dostawy będzie wyjątkowo długi, a ceny nadal będą rosły, także na rynku pojazdów używanych – dodaje.

W jego opinii spadek sprzedaży o ok. 10 proc. w całym roku jest w UE realistyczny. Wiele wskazuje na to, że rynek nowych samochodów w UE zmniejszy się w 2022 roku do nowego historycznego minimum.