Po latach przerwy Mazda wraca do silników z tłokiem obrotowym (rotacyjne), który były jej znakiem rozpoznawczym. Mają one oferować duże zalety w przypadku samochodów hybrydowych. Ambicje Mazdy sięgają jednak znacznie dalej.

Silniki rotacyjne w motoryzacji pojawiały się bardzo sporadycznie. Mazda była pierwszym koncernem, który rozpoczął seryjną produkcję samochodów z takimi jednostkami napędowymi i było to w 1967 r.

Szczególne uznanie japońskich inżynierów zdobył silnik Wankla. Era samochodowych silników rotacyjnych w wozach Mazdy dobiegła końca w 2012 r., a przyczyną było wprowadzenie przez UE ostrzejszych norm emisyjnych. Teraz, po opracowaniu bardziej wydajnych wersji, japoński koncern szykuje się do powrotu.

Jakie są zalety silników z tłokiem obrotowym w porównaniu z dużo bardziej popularnymi klasycznymi silnikami? Przy założeniu podobnej mocy silniki rotacyjne są mniejsze, lżejsze i mają prostszą konstrukcję. Wadą jest natomiast mniejsza wydajność paliwowa przy pracy na niższych biegach.

To w czym swojej szansy upatruje Mazda jest właśnie rozmiar. Wprowadzony w tym roku na rynek SUV MX-30 to hybryda plug-in. Silnik rotacyjny sprawdził się bardzo dobrze jako generator elektryczny, a dzięki jego mniejszym rozmiarom udało się zmieścić pod maską większy i mocniejszy silnik elektryczny. Na samych akumulatorach MX-30 może przejechać 85 km, po włączeniu silnika z tłokiem obrotowym jako generatora zasięg rośnie do ponad 600 km.

Zdaniem Mazdy silniki rotacyjne idealnie nadają się do hybryd plug-in, jednak koncern wiąże z tymi jednostkami napędowymi znacznie bardziej dalekosiężne plany. Według Japończyków silniki Wankla mogą dzięki swojej konstrukcji całkiem dobrze pracować na wodorze. W przeciwieństwie do klasycznych silników samochodowych, zasysanie i spalanie paliwa odbywa się tu w oddzielnych komorach. Dzięki temu można bezpiecznie używać w nich wodoru, który może zapalić się w wysokiej temperaturze.

Wodór został uznany w japonii za paliwo przyszłości. Rząd i firmy inwestują duże środki w rozwój wodorowej energetyki i motoryzacji. Co nie powinno zaskakiwać, pionierem na tym polu była Mazda. Pierwszy model zasilany wodorem, HR-X, został przedstawiony już w 1991 r. na Tokyo Motor Show. W 2006 r. koncern zaczął oferować leasing modeli zasilanych wodorem.