McLaren skończy produkcję silników benzynowych do 2030 r.

Brytyjski McLaren zapowiedział, że w ciągu dekady zaprzestanie produkcji silników spalinowych. Jak podał Financial Times, to pierwsza tak odważna decyzja producenta supersamochodów na drodze do elektromobilności.

Plan firmy produkującej sportowe samochody przedstawił 25 sierpnia kierujący marką Mike Flewitt.

Nim McLaren wycofa się z produkcji pojazdów i silników spalinowych, będzie produkował napędy hybrydowe do swoich samochodów.

McLaren jest pionierem elektromobilności w swoim segmencie rynku motoryzacyjnego, którym są limitowane, sportowe samochody. Segment ten długo pozostawał ostoją napędu spalinowego.