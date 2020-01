Menedżerowie szykują się na ciężkie czasy w branży motoryzacyjnej

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych, które są obecne na polskim rynku, coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to znaczna cześć menedżerów przewiduje, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poziom zatrudnienia poprawi się lub utrzyma na dotychczasowym poziomie.

Największymi wyzwaniami, którym muszą stawić czoła firmy z branży motoryzacyjnej są nowe regulacje prawne, sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce oraz koszty pracy.Najwięcej problemów producentom przysparza sytuacja polityczno-gospodarcza (72 proc.) i nowe regulacje prawne (72 proc.) oraz koszty pracy (67 proc.). Z kolei ankietowani przez KPMG i PZPM dystrybutorzy wśród najczęściej wskazywanych wyzwań wymieniali koszty pracy (67 proc.), nowe regulacje prawne (67 proc.) oraz dostęp do pracowników technicznych i sytuację polityczno-gospodarczą (odpowiednio 57 proc.).Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2019 roku. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 48 respondentów.