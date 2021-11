Mercedes będzie miał kłopoty. Wszystko przez diesla

Niemiecka organizacja Deutsche Umwelthilfe przedstawiła raport, z którego wynika, że w Mercedesie klasy E z silnikiem Diesla Euro 6 z 2016 roku znaleziono 8 urządzeń, które miały zmniejszać emisje tlenków azotu na testach do poziomu, jakiego w normalnej eksploatacji auto nie osiągało. Według organizacji to nowa odmiana afery dieslowej i Mercedes może spodziewać się pozwów. W internecie już uruchomiono kalkulator do wyliczania potencjalnego odszkodowania.

Sześć z wykrytych urządzeń wpływa na działanie systemu SCR (AdBlue), a dwa na system EGR (recyrkulacja spalin).

Zdaniem Deutsche Umwelthilfe urządzenia nie służą ochronie silnika w fazie większego zużycia, ale działają niemal od początku eksploatacji, co świadczy, że chodzi tu o oszukanie systemu.

Prawnicy firmy Milberg już uruchomili stronę z kalkulacją ewentualnej wysokości odszkodowania.

"To nie jest odosobniony przypadek"

Fala pozwów już wzbiera