Mercedes rzuca wyzwanie Tesli

W fabryce Mercedesa w Berlinie ruszy produkcja nowoczesnych silników elektrycznych – lżejszych i efektywniejszych od stosowanych przez Teslę. Przekonały się już do nich takie firmy, jak Ferrari, Koenigsegg i Rolls-Royce, który wykorzystał je przy budowie bijącego rekordy elektrycznego samolotu.

Berlin idzie w stronę elektromobilności

Cyfrowy system produkcyjny zwiększy wydajność o 15 proc.

Umowa z Mercedesem zezwala YASA na utrzymanie odrębności marki i produkcję silników także dla innych odbiorców. Brytyjska firma w 2018 roku uruchomiła w Oksfordzie fabrykę, mogącą wytwarzać 100 000 silników rocznie. Firma pracuje teraz m.in. nad tańszymi wersjami silników, które mogłyby być wykorzystywane w tańszych modelach przyszłych elektrycznych Mercedesów.Czytaj także: Fabryka Mercedesa w Jaworze przyspiesza produkcję baterii Mercedes zapowiedział zainwestowanie w ciągu 6 najbliższych lat „niewielkich” kilkuset milionów euro w modernizację i rozbudowę zakładu w Berlinie, który żegna się z produkcją silników wysokoprężnych. Ma się ona stać nie tylko zakładem produkującym dla elektromobilności, ale także globalnym centrum testowym i szkoleniowym w zakresie nowego ekosystemu produkcyjnego MO360.Elementy cyfrowego ekosystemu zostały wprowadzone w ubiegłym roku w 30 fabrykach Mercedesa na całym świecie. Modułowy i rozszerzalny, działający w czasie rzeczywistym system wykorzystuje sztuczną inteligencję, łączy różne narzędzia, m.in. ułatwiając organizację produkcji, działania montażowe i kontrolę jakości. Może być wykorzystywany do tworzenia cyfrowych bliźniaków zakładów Mercedesa. Mercedes rozwija cyfrowe technologie produkcyjne we współpracy z Siemensem.- Dzięki ulepszonym procesom, kompleksowej dostępności danych w naszym jeziorze danych MO360 i szybkim decyzjom opartym na danych w czasie rzeczywistym, będziemy w stanie zwiększyć wydajność produkcji o ponad 15 procent do 2022 roku – mówił przed rokiem Jörg Burzer, członek zarządu Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw, kiedy system po raz pierwszy stosowano w Fabryce 56 w Sindelfingen, gdzie jest wytwarzany luksusowy model S.